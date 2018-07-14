Başkan Şahin: "İnsan Sevgisini Esas Alacağız"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, belediye bünyesinde çalışan yöneticilerle bir araya gelerek, insan sevgisini esas alarak çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

Başkan Zihni Şahin, Büyükşehir Belediyesi genel sekreteri, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, SASKİ, SAMULAŞ ve Anakent şirketlerinin genel müdürleri toplantı yaptı. Başkan Şahin toplantıda çalışma ilke ve prensipleri hakkında açıklamalar yaparak, "Biz insan sevgisini esas alarak çalışacağız. Burası hizmet makamıdır. Görevlerimizi insanlarımıza güler yüzle yapmalıyız. Vatandaşlarımızın memnuniyeti önemlidir. Hizmetlerimiz ile vatandaşlarımızı memnun etmek gerekir. Samsun Büyükşehir belediyesinin her kademesindeki görevlilerimiz işlerini en iyi şekilde ve sevgiyle yapmalıdır. İşini iyi yapanlarla beraber çalışacağız. Birlikte daha güzel bir Samsun için çalışacağız. Samsunumuzu daha ileriye taşıyacağız. Çalışma tempomuza, ilke ve prensiplerimize tüm arkadaşlarımız uymalıdır. Bu toplantılarımız belli aralıklarla devam edecek. İnsan ve hizmet odaklı olarak çalışacağız. İnsanımıza sevgiyle hizmet edeceğiz" dedi.

"Samsunspor sevdamızdır"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Samsunsporlu Aileler Platformunun onuruna verdiği yemeğe de katıldı. Başkan Zihni Şahin konuşmasında şunları söyledi:

"Samsunspor şehrimizin en önemli markasıdır. Tüm şehir olarak kenetleneceğiz, uyanış sezonumuzda Samsunspor başkanımız, yönetim kurulumuz ve taraftarlarımızla birlikte eski muhteşem günlerimize döneceğiz. Samsunsporumuz bizim sevdamızdır. Şehrimizin en önemli markasıdır. İsmail Uyanık başkanımız ve yönetim kurulumuz çok önemli ve yoğun çalışmalar yapıyor. 17 ilçemiz ile beraber tüm şehir olarak kenetlenerek Samsunsporumuzun muhteşem günlerine kavuşacağına inancım tamdır. Yakın bir süre içerisinde Samsunsporumuz için kalıcı olacak önemli müjdelerimiz olacak. Başkanımız İsmail Uyanık ve yönetim kurulumuz ile sürekli istişare halindeyiz. Güzel şeyler olacak." - SAMSUN