Başkan Şahin'in Ziyaretleri

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Her zaman çiftçinin, emekçinin yanında olan bir belediyecilik anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürdük." dedi.

Başkan Şahin, Alaçam ziyaretleri sırasında Kırmızı Solucan Gübre Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Karadeniz Bölge Sorumluları Leyla Kurt ve Osman Badur ile buluştu.

Organik kompost solucan gübresi üretimi için Samsun'da atılan adımlara destek olma sözü veren Başkan Şahin, Kurt ve Badur'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük önem verdiği organik gübre projesinin Samsun'a kazandırılması için elinden geleni yapacaklarını ifade ederek, "Artık Türkiye'de sadece küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık yapılmıyor. Bunun güzel bir örneği de topraklarımız için en verimli gübrelerden birisi olan solucan gübresi yetiştiriciliğidir. Üretimin artması noktasında da biz yerel yönetimlere büyük görevler düşüyor. Her zaman çiftçinin, emekçinin yanında olan bir belediyecilik anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürdük. Bundan sonra da mevzuatlar kapsamında üzerimize düşeni yapmaktan kaçmayız." diye konuştu.

Kırmızı Solucan Gübre Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Karadeniz Bölge Sorumluları Leyla Kurt ve Osman Badur da desteklerinden dolayı Şahin'e teşekkür etti.