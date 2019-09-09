Başkan Şahin'in yeni eğitim ve öğretim yılı mesajı

09.09.2019 13:17

Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, 2019-2020 yeni eğitim ve öğretim yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Başkan Şahin, yayımladığı mesajında, "2019-2020 eğitim dönemi hayırlı olsun. Eğitimde kalitenin artması dileğiyle. Yeni öğretim dönemi başladı. Osmaneli'nde her yılın, bir önceki yıldan daha iyi ve daha güzel geçmesi için hep birlikte çalışıyoruz. İnşallah 2019-2020 eğitim dönemi öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve eğitim sürecinin yöneticileri için başarılı bir dönem olur. 2019-2020 Eğitim döneminin öğrencilerimize, öğretmenlerimize, yöneticilerimize, velilerimize, ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Bir kez daha cumhuriyet tarihinin tüm dönemlerinin üzerinde eğitim yatırımını geçtiğimiz dönemde ilçemizde gerçekleşmesine destek olan ve sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şahsım ve Osmaneli halkı adına teşekkür ediyor, saygı ve sevgilerimizi sunuyorum. Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aramızdan ayrılan tüm öğretmenlerimizi rahmetle, minnetle, dua ile anıyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA