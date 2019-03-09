Başkan Şahin'in Seçim Koordinasyon Merkezi Açıldı

SKM'nin açılışında konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül,Gaziantep'in ülke için nerede ne zaman ihtiyaç olduysa taş üstüne taş koyanların şehri olduğunu bildirdi.

ŞAHİN'E EN BÜYÜK DESTEĞİ VERECEĞİZ

Bakan Gül, "Gazi şehir, her zaman böyle kalacaktır. 17 yıl Gaziantep'e çok desteklerde bulunduk. Cumhurbaşkanımız milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında dimdik durdunuz. Biz başkanımızla Gaziantep'te taş üstünde taş koymaya devam ettik. Ülkemizde bakanlık yapan, büyük hizmetler vermiş olan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda çok büyük hizmetler yapan değerli ablamız Fatma Şahin'e en büyük desteği vereceğiz. Fatma Hanım, sizler için 'daha iyi neler yaparız' diye gecesini gündüzüne kattı. Desteklerinizle 31 Mart'ta'durmak yok yola devam' diyeceğiz. Şehirdeki yaşayan çalışan kardeşlerim hangi partiye oy vermiş olursa olsun, eğer Gaziantep'te istikrar sürerse bütün herkes kazanır. Gaziantep huzursuzsa herkes huzursuz olur. İstikrarsızlık, işsizlik olursa hepimiz bundan payımızı alırız. Eğer esnaf siftah edemezse hangi parti olursa olsun zarar görür. Gelin 'Hep beraber Gaziantep'i Türkiye'yi büyütelim' bu bur çağrısıdır. Bizim derdimiz memlekettir. İttifakımızın tüm adayları, kadınlarımız, çocuklarımız, işçilerimiz ve çiftçilerimiz için çok büyük projelerle geliyor. 31 Mart'ta Gaziantep Fatma Şahin'e Cumhur İttifakı'na en güçlü desteği verecektir" dedi.

SIRTIMIZI TERÖR ÖRGÜTLERİNE DEĞİL GAZİANTEPLİLERE DAYAYAN BİR PARTİYİZ

"31 Mart'ta Gazianteplilerin desteğiyle en iyi sonucu alacağımıza inanıyoruz" diyen Gül, şöyle devam etti: "4,5 yıl seçim yok artık, Gaziantep'i büyütmek için, Gaziantep'i geliştirmek için daha fazla çalışacağız. İşsiz bir gencimiz kalmayacak, uygulamaya alacağımız toplu konut projelerimizle konutlar ucuzlayacak, kira fiyatları aşağıya çekilecek, Düzbağ içme suyu projesiyle zaten ucuzlayan su fiyatları, daha da ucuzlayacak. Biz sırtımızı terör örgütlerine değil Gazianteplilere dayayan bir partiyiz. 31 Marta cumhur ittifakı kazanacak, 31 Mart'ta Gaziantep kazanacak. Oyun kurmak isteyenler var, yine tuzak kurmak isteyenler var, birliğimizi beraberliğimizi bozmak isteyenler var, içeriden dışarıdan senaryo üretenler var, bu ülkenin kaderini bu ülkenin vatandaşları tayin eder, bu ülkenin önüne kesmek isteyenlere sandıktan Osmanlı tokadı vuracağız."

ŞAHİN: 1 NİSAN'DA YEREL KALKINMANIN USTALIK DÖNEMİ BAŞLAYACAK

Cumhur ittifakı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'in 31 Martta yeni bir destan yazacağını, yerel seçimlerin yeni bir zaferin işareti olacağını aktardı.

Şahin, "Tam 17 yıl önce, 'hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' dedik, 'önce memleket önce millet' dedik, 'durmak yok AK Parti ile yola devam' dedik, 'memleket işi gönül işidir' dedik. Kutsal değerler üzerine kutsal ittifak kurduk. Zillet ittifakına karşı millet ittifakı, cumhur ittifakı bir olma ittifakıdır, bir ilke ittifakıdır. Biz başkaları gibi sırtımızı başkalarına dayamadık, biz hakka hizmet halka hizmet anlayışıyla yolumuza devam ediyoruz. Yusuf Aleyhisselam'ı kuyudan, Yunus Aleyhisselam'ı balığın karnından çıkaran güce inandık, samimiyetle tevazuuyla, gayretle önce millet, önce memleket diyoruz. 1 Nisan'da belediye başkanlarımla birlikte teşkilatımla, güçlü bir Ankara'yla, milletvekillerimle, bakanımla, liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la yerel kalkınmanın ustalık dönemi başlayacak. Bu ekip imanlı bir ekip, bu ekip çalışkan bir ekip, samimiyetle gayretle yolumuza devam edeceğiz. Gücümüzü bacılarımdan, analarımdan alıyorum. Babalarım dağ gibi arkamda gençlerin heyecanı yolumuz aydınlatıyor. Sizinle pazara kadar değil mezara kadar birlikteyiz. Arkamızda Şahinbey'in torunları var, arkamızda Şehitkamil'in torunları var, üzerimizde hak, yanımızda halk var" dedi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Üzer, Türkiye'de cumhur ittifakının seçimden galibiyetle çıkacağını belirterek, "31 Mart seçimleri ülkemize hayırlı olsun. Biz, insanlarımıza güveniyoruz" dedi.

MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Seçim Koordinasyon Merkezi'nin herkese açık olduğunu belirterek, 31 Mart yerel seçimlerde başarıyla çıkacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından AK Parti Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Adayı Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılış kurdelesi kesildi.

Kaynak: Bültenler