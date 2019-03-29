Başkan Şahin'in Eğitim ve Kültür Projeleri

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in "Yükselen Gaziantep Vizyon Projeleri" kapsamındaki eğitim ile sosyal ve kültürel projeleri göz dolduruyor.

Kongre ve kültür merkezi ile bilim merkezinde sosyal, kültürel ve bilimsel etkinliklere doyacak gençler, her okula bir kütüphane, Anne Çocuk Kampüsü, şehir kütüphanesi ve Bilgi Evleri projeleriyle bilgiye kolayca erişecek, zamanını dolu dolu geçirecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep Kilis yolu Burç kavşağında hayat bulacak Bilim Merkezi, 30 bin metrekare alana kurulacak.

Yapı oturum alanı 9 bin 800 metrekare olacak merkezin, geri kalan 20 bin metrekarelik kısmına bilim meydanı, açık otopark, açık sergi alanları, bilim şenlik alanları ve binayı topoğrafya içerisine gömen yeşil alanlar yapılacak. 15 bin 200 metrekare kapalı alana sahip olacak merkez, adeta bilim üssü olacak. Merkezin yerini Gaziantep Üniversitesi verecek.

Topçuoğlu ailesi merkezin dış yapısını, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ise iç dekorasyonunu yapacak.

Gaziantep Kongre ve Kültür Merkezi, Şehitkamil ilçesi Özgürlük Mahallesi'nde bulunan 40 bin 350 metrekarelik alana inşa edilecek. 50 bin 664 metrekare kapalı alana sahip inşaat alanında kurulacak merkez, uluslararası tüm organizasyon ve etkinliklere hizmet edebilecek, aynı anda 6 bin 200 kişi etkinlik yapabilecek.

Şehirde bulunan 4 üniversitede eğitim-öğretim hayatına devam eden öğrencilerin serbest zamanlarını ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda değerlendirmelerini sağlamak, onları sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere yönlendirmek, gençlerin sosyal yönlerinin gelişmesine katkıda bulunarak, topluma uyumlu olmalarını sağlamak amacıyla her okula bir kütüphane yapılacak.

Anne Çocuk Kampüsü'nde, çocukların satranç, dama, matematik, tiyatro, sinema ve gezi gibi birbirinden eğlenceli ve renkli etkinlikler yapacakları, yeni arkadaşlar tanıyacakları bir alan olacak. Çocukları etkinlikleri yaparken anneler ise yemek-pasta, iğne oyası, okuma yazma kurslarına katılabilecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şahinbey ilçesi Kadıdeğirmeni mevkisinde, 3 bin 900 metrekare alanda, yaklaşık 6 bin metrekare kapalı alanlı, Şehir Kütüphanesi Avan Projesi çalışmalarına başladı.

Çocukların kültürel anlamda gelişimini sağlamak, sosyal kazanımlarını, özgüvenlerini yükseltmek, donanımlarını çoğaltarak hayata daha güçlü başlamalarına olanak sağlamak amacıyla birçok mahallede Bilgi Evleri yapılacak. Bilgi Evleri'nde kurulan kulüpler aracılığıyla öğrencilerin yetenekleri keşfedilecek.

Kaynak: AA