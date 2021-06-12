Başkan Şahin'in Ankara temasları
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Başkan Şahin'in Ankara temasları

Başkan Şahin'in Ankara temasları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, bir takım ziyaretler ve yatırımlar için AK Parti İlçe Başkanı Şaban Güdem ile birlikte Ankara'ya gitti.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, bir takım ziyaretler ve yatırımlar için AK Parti İlçe Başkanı Şaban Güdem ile birlikte Ankara'ya gitti.

İkili ilk olarak, Bilecik Milletvekili Selim Yağcı'nın organizasyonunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKI Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ziyaret etti. Burada Aya Yorgi Kilisesi restorasyonu sokak sağlıklaştırma, kütüphane, belediye binası, kültür merkezi, restorasyonlar, Roma Köprüleri,iş makinesi talepleri gibi konular görüşüldü.

Heyet ayrıca, TBMM'de Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ziyaret ederek, karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. - BİLECİK

Başkan Şahin'in Ankara temasları
Başkan Şahin'in Ankara temasları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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