Başkan Şahin'in Ankara temasları

25.09.2019 12:39

Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, Ankara temasları kapsamında çeşitli ziyaretlerde bulundu.



Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'in Ankara temaslarının ilk durağı Bilecikli olan Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir oldu. Önceki dönem Bilecik Milletvekili olan Halil Eldemir'e Osmaneli'ne yaptığı yatırımlar için teşekkür eden Başkan Şahin, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın oluru ve bakanlarımızın katkılarıyla Osmaneli Cumhuriyet dönemlerinin tümünün üzerinde kamu yatırımını önceki dönem Bilecik milletvekilimiz olan şu an Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz ve Halil Eldemir bey döneminde gördü. İnşallah Osmaneli yeni yatırımlar alacak ve hizmetler devam edecek" dedi.



Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürüne ziyaret



Başkan Şahin, buradan AK Parti geçmiş dönem Bilecik milletvekili olan şuan Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü görevini yürüten Dr. Fahrettin Poyraz'ı makamında ziyaret etti. Osmaneli için AK Parti Milletvekilliliği döneminde birçok yatırımı gerçekleştirildiğini anlatan Başkan Şahin, "Bu yatırımın çoğu çocukluğu Osmaneli'nde gecen aynı zamanda hemşerimiz Dr. Fahrettin Poyraz'ın ilçemize destekleri artarak devam ediyor. Tarımda Bilecik ilinin Antalya'sı olan Osmaneli'nde BEBKA destekleri ile kurduğumuz tesislerde üretmekte olduğumuz salça, ayva lokumu, sebze-meyve kurusu, meyve suyu, turşu gibi tarımsal ürünlerin üretiminde kaliteyi ve sürekliliği sağladık. Pazarlama ve satış konusunda büyük yol katlettik. Tarım Kredi Kooperatifleri ile satış ve pazar payımızı daha da arttıracağız. Bugün Hal Müdürümüz Abdullah Tetik ile birlikte, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr Fahrettin Poyraz, İnsan Kaynakları Daire Başkanı Davut Arpa, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ Genel Müdürü Mücahit Alkan, Tarım Kredi Birlikleri Tarım Ürünleri AŞ Genel Müdürü Hasan Hüseyin Demiröz ile Osmaneli için yapılabilecek işbirliklerini görüştük. İlçemize hizmetleri ve katkıları için çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.



Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığına ziyaret



Başkan Şahin son olarak Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığını ziyaret etti. Burada Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Danışmanı Saffet Morgül'e Bilecikli olan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e ilçelerine yaptığı yatırımlar için teşekkür eden Başkan Şahin, "Bakanımızın programı nedeniyle kendisiyle görüşemedik. Osmaneli'nde doğalgazın bitirilmesi, Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesislerimize elektrik enerji hatlarının götürülmesi ve verilmesi, belediyemizce talep edilen trafo değişiklikleri, enerji hatlarının yer altına alınması, şehir içi bölünmüş yolunun aydınlatma yatırımları gibi hizmetleri için bakanımız Fatih Dönmez'e ilettik" şeklinde konuştu. - BİLECİK

Kaynak: İHA