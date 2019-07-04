Başkan Şahin İl Genel Meclis başkanı ve üyelerini ziyaret etti

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz ve meclis üyelerini ziyaret ederek çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Göreve geldiği günden bu yana kentteki sivil toplum kuruluşu, esnaf ve vatandaşlarla buluşan Başkan Şahin, bir araya geldiği meclis üyeleri ile yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Semih Şahin'e teşekkür etti.

Başkan Şahin ise Bilecik ve halk için yapılacak çalışmalar hakkında şehirdeki bütün kurum ve kuruluşlarla fikir alışverişinde olduklarını belirterek Bilecik için güzel çalışmalar ortaya koyma gayretinde olduklarını belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İHA