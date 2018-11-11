Başkan Şahin: "Herkesi samimi olmaya davet ediyorum"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin:

"Önümüzdeki seçimlerde parti içindeki mücadelenin partiye zarar vermemesi gerektiğini düşünüyorum"

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, AK Parti Samsun 80. İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada; yerel seçimler öncesi parti içi mücadelelerden kaçınarak; birlikte hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

AK Parti Samsun 80. İl Danışma Meclisi Toplantısı Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Hakan Karaduman, "Belediye başkanlığı aday adaylığı başvuru süreci yarın sona erecek. Ancak belediye meclis üyeliği ile ilgili başvuru sürecimiz 3 Aralık'a kadar devam edecek. 18 Kasım'da temayül yoklamalarımız var. Genel merkezimizin çalışmaları sonucu bu yıl temayül yoklamalarımızı ilk kez e-temayül şeklinde yapacağız. Aday adaylarımızın sahada çalışmaları parti disiplinimize, kurumsal yapımıza uygun bir şekilde olmasını söyledik. Tüm teşkilatımızla en iyi şekilde seçimlere hazırlanmaya devam ediyoruz" dedi.

Şahin: "Herkesin aday adayı olma gibi demokratik hakkı var"

Konuşmasında birlik vurgusu yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Önümüzde bir seçim var. Ben bu konuda herkesi samimi olmaya davet ediyorum. Çünkü önümüzdeki seçimlerde parti içindeki mücadelenin partiye zarar vermemesi gerektiğini düşünüyorum. Herkesin aday adayı olma gibi demokratik hakkı var. Ama önemli olan seviyeli bir şekilde bu dönemi geçirerek partiye zarar vermeden seçimlere hazırlanmak. AK Parti olarak hep beraber hareket ettiğimizde bütün olumsuzluklara rağmen bu seçimden başarılı çıkacağımıza inanıyorum. Ama hepimiz birbirimizin ayağını kaydırmaya çalışırsak orada bazı zaaflar olduğunda başarısızlıkta gelebilir. Bunu da herkesin düşünmesi gerekir diye düşünüyoruz. Aday adaylığında bulunan bütün arkadaşlarımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.

Milletvekilleri adına konuşan AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, meclis çalışmaları hakkında üyeleri bilgilendirdi.

Karaaslan: "İdeallerimizden hiç vazgeçmedik"

Kırcalı'nın ardından kürsüye çıkan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "3 Kasım seçimleri, AK Parti'nin milletin teveccühüne mazhar olduğu bir tarihtir. 16 yılımızı doldurduk 17. yılımıza girdik. Herşeyden önce inandığımız değerlerden hiç vazgeçmedik. İlk çıkış noktamızdan hiç geri adım atmadık. İdeallerimizden hiç vazgeçmedik. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürümekten bir an olsun duraksamadık. 17 yıl sonra aynı kararlılıkla yoluna devam eden bir ekibin parçalarıyız. Bazı bakış açılarımızda değişim dönüşüm yaşandı fakat bu hem siyasetin bir gereği, hem değişen dünyada, beklentilerin değiştiği bir toplumda zaten üstümüze düşen bir görev" şeklinde konuştu.

Toplantıya; AK Parti Samsun Milletvekilleri; Ahmet Demircan, Yusuf Ziya Yılmaz, Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları başkanları, meclis üyeleri, mahalle başkanları, müşahitler, sandık kurulu üyeleri, yönetim kurulu üyeleri katıldı.