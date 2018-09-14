Başkan Şahin: "Hedefimiz Samsun 2023"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Samsun için çok büyük projelerin hazırlıklarının yapıldığını ve 17 ilçede önemli projeleri hayata geçireceklerini söyledi.

Başkan Zihni Şahin yaptığı açıklamada, Samsun'da son 19 yılda çok büyük projelere ve hizmetlere imza atıldığına dikkat çekerek, "Samsunumuz önemli bir gelişim ve değişim yaşadı. Milletvekilimiz ve eski Başkanımız Yusuf Ziya Yılmaz'a çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Samsunumuza hizmet etmiş tüm başkanlarımızı saygıyla anıyorum. Ebediyete intikal etmiş başkanlarımızı da rahmetle anıyorum. Benim anlayışıma göre bu makamlar hizmet makamlarıdır. Bugün de bu hizmet için biz görev yapıyoruz. Daha güzel, daha gelişmiş, problemlerini azaltmış bir Samsun için projelerimizi hazırlıyoruz. Çünkü şehirlerde yaşayan canlı varlıklardır. Her gün ihtiyaçlar artar, ihtiyaçların öncelikler sıralaması değişir. Araç sayısı, nüfus ve yerleşim alanları fazlalaşır. Hazırladığımız projelerimiz Samsun'un 50-100 yıl sonrasını düşünerek hazırlanmaktadır. Günü kurtarmak adına hareket etmiyorum" dedi.

"Katılımcı demokrasi ve ortak akıl"

Projelerinin insan ve çevre odaklı olduğunu vurgulayan Başkan Şahin, "Ulaşım, kentleşme, çevre, sanayi, sosyal donatılar, bilim, turizm, tarım ve spor alanlarında toplumumuzun tüm kesimlerine hitap edecek ve Samsun 2023 hedeflerimize önemli katkılar yapacaktır. Ayrıca sosyal belediyeciliği çeşitlendireceğiz. İhtiyaç sahibi her insanımıza ulaşacağız. Samsunumuz 2023 yılına 17 ilçesiyle birlikte alt yapı ve başta yol olmak üzere üst yapı problemlerini tamamen çözmüş olarak girecektir. İlçelerimizde ilçe belediye başkanlarımız ile koordineli, uyum ve istişare içerisinde hareket edeceğiz. Katılımcı demokrasi anlayışımız sonucunda ortaya çıkan ortak akıl ile çalışacağız. Samsunumuz 17 ilçesi ile beraber 2023 yılında daha güzel, ilerlemiş, gelişmiş olacaktır. İstihdamı artıracak çalışmalara öncülük edeceğiz. Daha çok yatırım, daha çok üretim ile daha çok insanımıza iş imkanı sağlanmış olacaktır" diye konuştu.

"Sevgi ve birliktelik en büyük vizyondur"

Başkan Zihni Şahin açıklamalarını şöyle tamamladı:

"İlk günden itibaren birlik ve beraberlikten, ortak akıldan, birlikte güçlü olmaktan Samsun için var olduğumuzdan ve birlikte başarmaktan, Samsun olarak büyük bir aile olduğumuzdan bahsettim. Samsunumuz Genel Başkan Yardımcımız Çiğdem Karaaslan, eski Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Milletvekilimiz Yusuf Ziya Yılmaz, Milletvekillerimiz Dr. Ahmet Demircan, Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, İl Başkanımız Hakan Karaduman, yönetim kurulu üyelerimiz, belediye başkanlarımız ve meclis üyelerimiz, ilçe başkanlarımız ve yönetim kurulu üyelerimiz, Kadın ve gençlik kolları başkanlarımız ile siyasi irade olarak bir ve beraberiz. Samsunumuza hizmet için uyum ve koordine içerisindeyiz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ki bakanlarımız ile Türkiye ve Samsun 2023 hedeflerimize ulaşacağız. Sadece siyasi irademiz değil Valimiz, kaymakamlarımız, protokolümüz, bürokratlarımız üniversitelerimiz ve akademisyenlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, oda ve derneklerimiz, muhtarlarımız, şehit ve gazi ailelerimiz, sanatçılarımız, basınımız, spor camiamız, engellilerimiz, esnaf ve iş adamlarımız, sağlıktan tarıma, eğitimden turizm ve her alandaki kuruluşlarımız, şoförlerimiz, mimarlarımız, mühendislerimiz, doktorlarımız, genç, yaşlı bay ve bayan ile çocuklarımıza kadar toplumumuzun her kesimi ile bir ve beraber olacak sevgiyle birlikte yürüyeceğiz. Sevgi ve birliktelik en büyük vizyondur. Çünkü tüm vizyonlar bununla başarıya ulaşacaktır." - SAMSUN