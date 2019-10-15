Başkan Şahin harcamalar ve ödenen borçlar hakkında bilgi verdi

15.10.2019 17:02

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, kamuoyunun bilgilenmesi amacıyla Bilecik Belediye Başkanlığı'nın ilk altı ayında yapılan harcamalar ile ödenen borçlar hakkında bilgi verdi.



Bilecik Belediyesi olarak şeffaf belediyecilik anlayışı gereği, yaptıkları çalışmalar hakkında kamuoyunu belirli dönemlerde bilgilendirdiklerini kaydeden Başkan Şahin, 6 aylık sürede yapılan harcamalar ve ödenen borçlar hakkında açıklamada bulundu.



"Çalışan sayımız 332'den 308'e düştü"



Çalışan sayısının 332'den 308' düştüğünü ifade eden Başkan Şahin, "Vatandaşlarımızın takdiriyle göreve geldiğimiz 1 Nisan 2019 öncesi Kayı Şirketine ait 332 personel vardı. 7 Ekim 2019 tarihi itibariyle, çalışan sayımız 308'dir. Bildiğiniz gibi, gördüğümüz lüzum üzerine 4 yeni müdürlük kurduk. Buna rağmen personel sayımız artmamış, azalmıştır" dedi.



"9 milyon TL borç ödedik, yine de tasarruf ettik"



2018 Nisan ve Eylül arasında, yani eski yönetim döneminde 37 milyon TL harcama yapılmıştır. Yönetime geldiğimizden beri, 4 milyon TL.'si önceki döneme ait fatura, 5 milyon TL.'si ise önceki döneme ait kredi ödemesi olmak üzere toplam 9 milyon TL'lik borç ödemesi yaptık. Bu borç ödemeleri dışında, yaptığımız 27 milyon TL'lik hizmet harcaması ile birlikte bu dönemde toplam harcamamız 36 milyon TL'dir. Bu, yüzde 27'lik bir tasarruf yaptığımız anlamına gelir" ifadelerine yer verdi.



"Asfaltlama çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor"



Başkan Şahin ayrıca yeni dönemdeki asfaltlama ve yol onarımı çalışmaları hakkında ise,"Şehrimizin birçok noktasında ekiplerimiz, kilit parke taşı ve asfalt onarım ve bakım çalışmaları yürütüyor. Pelitözü Gölpark'ta yapılan kapsamlı çalışma ile yolları güzelleştirdik. Halen birçok mahallemizdeki sokak ve caddelerimizde asfalt yama ve kilit parke taşı çalışmaları devam ediyor. Ayrıca ilimizdeki enerji firmasının yapmış olduğu alt yapı çalışmalarıyla koordineli olarak, ekiplerimiz asfalt yama çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 2 bin 400 ton asfaltın 2 bin tonunu kullandık. Kalan 400 tonu ise yapılacak çalışmalarda kullanılacak" ifadelerini kullandı.



"Masa başı ve duyumlar ile haber ve paylaşım yapanlara itibar etmeyelim"



Başkan Şahin açıklamasında ayrıca, kendisini basın mensubu olarak gören ancak habercilik ve gazetecilik kural ve etiğine uymayacak şekilde kamuoyunda yalan, asılsız haberler veya paylaşımlar yapan kişilerin olduğunu belirterek, "Bizler göreve geldiğimiz gün, şeffaf belediyecilik anlayışı gereği yaptığımız çalışmaları kamuoyu ile buluşturacağımızı söyledik ve bu düşünce ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ancak buna rağmen kötü emel peşinde olup, halkımızı yanlış, asılsız haber veya paylaşımlar ile meşgul etmeye çalışanlara rağmen bizler çalışmayı sürdüreceğiz. İlk gün dediğimiz gibi bizlere yardımcı olmak adına, kamuoyunu bilgilendirmek adına ve şehrimiz ile halkımıza iyi hizmeti sunma adına yapılan bütün eleştirileri kabul ederiz. Bu anlamda yapılacak bütün haberler için gerek kendim gerek ilgili birim müdürlerimiz başta basın mensuplarımız olmak üzere halkımızın merak ettiği konulara ilişkin gerekli bilgiyi vermeye hazırlar. Bu şekilde habercilik ve gazetecilik kuralları ile etiğine uygun şekilde yapılan bütün haber ve yorumları kendimiz için destek olarak değerlendiririz. Ancak masa başı ve duyumlar şeklinde yapılan hiçbir haber ile paylaşımın şehrimiz ve halkımıza hiçbir katkısı olmayacaktır. Vatandaşlarımızın da bu tür bir niyet içine girenlere itibar etmemelerini ve şehrimiz ile insanımız faydasına olan haber ve yorumları takip etmeye davet ediyorum" şeklinde konuştu. - BİLECİK

Kaynak: İHA