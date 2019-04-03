Başkan Şahin Halkın Tebriklerini Randevusuz Kabul Ediyor

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığına yüzde 54 oyla yeniden seçilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, randevusuz görüşme uygulamasıyla vatandaşların tebriklerini kabul ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep'le kurduğu gönül köprüsü sonucu 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde seçmenlerin büyük bir teveccühüyle başkanlık koltuğuna yeniden oturan Şahin, randevusuz halk görüşmesi başlattı, tebrikleri kabul etti.

Vatandaşları ağırlayan Şahin, Gazianteplilerle sohbet etti.

Başkan Şahin'e başarı dileyen vatandaşlar, kendisine her zaman sahip çıkacaklarını ifade ettiler.

Yediden yetmişe yüzlerce misafiri ağırlayan Şahin, yoğun ilgiden memnun kaldı, konuklarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 31 Mart'ta kendisini mahcup etmeyen Allah'a hamdettiğini belirterek, "Kadınlarımız, gençlerimiz başta olmak üzere tüm Gaziantep, arkamızda durdu. 'Sayın başkanım' değil 'benim başkanım' oldum. Her zaman olduğu gibi makamımız tüm hemşehrilerime sonuna kadar açık. Randevu almadan tebrikleri kabul ederek, sevincimizi halkımızla yaşıyoruz. Hemşehrilerim, projelerimize, kardeşliğimize, gönül belediyeciliğimize 'durmak yok, yola devam' dediğini bir kez daha tescilledi." ifadelerini kullandı.

Şahin, yeni dönemde gelecek nesillere daha yaşanır bir şehir inşa edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA