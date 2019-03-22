Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, "Halkımızın söylediğine kulak vereceğim. Esnafımızı, iş insanımızı, çiftçimizi dinleyeceğim" dedi.

Başkan Şahin, seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyareti ve esnaf buluşma programlarını artırdı. Dün, beraberinde AK Parti İlçe Başkanı Haluk Köksoy ile birlikte Adnan Menderes Bulvarı'nda esnaf turu yapan Başkan Şahin, bu sabah da Atakum esnafıyla kahvaltıda bir araya geldi. Cumhur İttifakı meclis üyesi adaylarının da katıldığı Sasa Restoran'daki kahvaltıda esnafın yakın ilgisi ve sevgi gösterisiyle karşılaşan Başkan Zihni Şahin, özellikle kent merkezi ve kırsalda ekonomiyi canlandıracak projelerini anlattı.

"Mahalle Buluşmaları'na bu yüzden önem veriyorum"

Atakum'a belediye başkanı seçilmesi halinde yepyeni bir dönemi başlatacağını ifade eden Başkan Şahin, "Halkımızın söylediğine kulak vereceğim. Esnafımızı, iş insanımızı, çiftçimizi dinleyeceğim. Projelerimiz arasında yer alan Mahalle Buluşmaları'na bu yüzden önem veriyorum. Proje kapsamında mahallelerde yaşanan sorunlara, birlikte ve anında çözüm üretilmesi için vatandaşla başkanın buluşmasına, bir araya gelmesine imkan verecek programlar düzenli olarak gerçekleştirilecek" dedi.

İş arayanla işveren buluşacak

Atakum'da istihdam sorununa el atacaklarını belirten Başkan Şahin, "Bunun için Yerinde İstihdam İçin Yetenek Eşleştirme Merkezi'ni kuruyoruz. Atakum'da hem iş arayanların iş bulmasını sağlamak, hem de ilçedeki işletmelerin ihtiyaç duyduğu insan kaynağına erişimini kolaylaştırmak adına yazılım tabanlı bu merkezi hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Kırsalda ekonomik kalkınma

Tarım ve hayvancılığı destekleyeceklerini, çiftçinin ürünlerinin endüstriyel ürün haline getirilmesine katkı sağlayacaklarını, böylece ekonomilerini güçlendireceklerini de açıklayan Başkan Şahin, "Sözleşmeli ürün modeli getirilecek. Ayrıca canlı hayvan pazarı kurulacak. Köylerimizde üretilen sağlıklı ürünler semt pazarlarında oluşturulacak özel alanlarda hemşehrilerimize sunulacak. Mahallelerimizde kademeli olarak kapalı pazar yerleri oluşturulacaktır. Kırsal alandaki ekonomik kalkınma doğal olarak kent merkezine de yansıyacak" şeklinde konuştu.

Atakum sahilleri dünyaya açılacak

Atakum'un, kilometrelerce uzunluktaki sahilleri ve kumsallarıyla bir deniz şehri olduğuna vurgu yapan Başkan Şahin, "Türkiye'nin her yerinden insanlarımızın, hatta yabancıların bu imkandan yararlanması için sahillerimize düzenli, planlı, güvenli ve huzurlu, ailelerimizin çocuklarıyla birlikte olabileceği kamp alanları kuracağız. Atakum'un ekonomisinin güçlenmesi adına denizi ve yeşili muhafaza eden bir anlayışla 5 yıldızlı oteller başta olmak üzere, tüm turizm yatırımlarına belediye olarak büyük destek vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Esnaf için Küçük Sanayi Sitesi

Başkan Şahin, konuşmasının son bölümünde ise Küçük Sanayi Sitesi projesine de değinerek, "Artık başta siz esnafımız olmak üzere Atakumluların araç tamir ve bakım ihtiyaçlarını kısa mesafede karşılamaları böylece sağlanmış olacak. Bu proje ayrıca ilçemizde istihdam imkanı da oluşturacak" açıklamasında bulundu. - SAMSUN

Kaynak: İHA