Başkan Şahin Hafızları Ödüllendirdi

Samsun'un Bafra ilçesinde "Kardeşlik Köprüsü" projesi kapsamında hafızlık belgesi alan 9 kursiyer, Belediye Başkanı Zihni Şahin tarafından ödüllendirildi.

Bafra ilçesindeki yatılı Kur'an kurslarında "Kardeşlik Köprüsü" projesi kapsamında hafızlık belgesi alan 9 kursiyer, Bafra Müftüsü Necmettin Kayar nezaretinde Belediye Başkanı Zihni Şahin'i makamında ziyaret etti. Hafızları makamında kabul eden Şahin, öğrencileri tebrik ederek Bafra Belediyesinin hediyesi olarak birer altın takdim etti. Başkan Şahin, öğrencilerin büyük bir marifet gösterdiklerini belirterek, "Bu öğrencilerimiz büyük bir marifet göstererek yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i ezberlemişler. Bizlere de bu marifete iltifat düşer. Bizler taltif edeceğiz, teşvik edeceğiz, destekleyeceğiz ki, bu marifetli gençlerimizin sayıları artsın, bereketlensin. Kardeşlik Köprüsü projesi ile aramızda olan bu evlatlarımız hafızlıklarını tamamlayarak dereceye girmişler ve belgelerini almayı hak etmişler. Bu güzel günlerinde onlarla birlikte olmaktan, insanlığa yatırım yapıldığını görmekten ben de mutlu oldum. Gençlerimizi, çocuklarımızı hem müspet hem de dini ilimlerde, her alanda çok iyi yetiştirmemiz lazım. 2015 yılında Cizre'deki terör olayları nedeni ile eğitimlerini tamamlayamayan öğrenciler daha önce proje kapsamında eğitimlerini tamamlamaları için Bafra'ya getirilmişti. Cizre ve Bafra arasında kardeşlik köprüsü kurulmuştu. Bu köprü meyvelerini vermeye devam ediyor. Doğu ve Güneydoğu illerimizden birçok öğrenci de ilçemizde eğitim almaya başladı. Proje olumlu sonuçlar verdi. Devletimiz ve hayırsever vatandaşlarımız bu öğrencilerimize destek verdi. Bu vesile ile hafızlarımızın yetişmesinde emeği geçen başta ailelerini ve hocalarını da tebrik ediyorum, çocuklarımıza hayatlarında daima başarılar diliyorum" dedi.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarete öğrencilerin yanı sıra Bafra Müftülüğü Şube Müdürü Şafak Çatal, Büyük Camii Kur'an Kursu Müdürü Mehmet Şenel, Aktekke İhsaniye Kur'an Kursu Müdürü Enver Çakıroğlu, Ensar Kur'an Kursu Müdürü Yakup Dereli de katıldı. - SAMSUN