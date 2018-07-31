Başkan Şahin: "Gurur Duyacakları Bir Şehir Bırakmak İçin Çalışıyoruz"

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "İnsanımızın yüzünü güldürmek, Samsunumuzu yarınlara hazırlamak ve çocuklarımıza yaşamaktan gurur duyacakları bir şehir bırakmak için çalışıyoruz" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Samsun'un sorunları ve gelecekte yapılması planlanan projeler hakkında açıklamalarda bulundu. Gurur duyulacak bir şehir bırakmak için çalıştıklarının altını çizen Başkan Şahin, "Aldığımız sorumluluk tarihsel bir sorumluluk, üstlendiğimiz misyon hayati bir misyondur. İnsanımızın yüzünü güldürmek, Samsunumuzu yarınlara hazırlamak ve çocuklarımıza yaşamaktan gurur duyacakları bir şehir bırakmak için çalışıyoruz. Bizim koltuklarla değil, hemşehrilerimizle muhabbetimiz oluyor ve olmaya devam edecektir. Samsunumuzun önemli gördüğümüz bazı problemleri var. Bunlar için hazırlıklarımızı başlattık. Özellikle ciddi bir trafik problemimiz var. Bu probleme bugün neşter vurmazsak, bu problem çözülemez hale gelecektir. Biz neşteri vuracağız" diye konuştu.

Samsun'un bütün sorunlarını bildiklerini vurgulayan Başkan Şahin şunları söyledi:

"Vaktimizi mazeret üreterek geçirmiyoruz. Mazeret kelimesini siyasi literatürden söküp attık. Çünkü heyecanı, şevki, dinamizmi olmayanın ve tembel kişilerin en büyük serveti mazeretleridir. Bizim ise temel yükümlülüğümüz hemşehrilerimizin ihtiyaçlarına cevap verecek proje ve hizmetler üretmek, şehrimize aşkla ve sevgiyle hizmet etmektir. Samsunumuz için aşk, şevk, sevgi ve dinamizm ile çalışıyoruz. Bu anlayışla çalışmalarımızı sürdürürken koltuklarla değil hemşehrilerimizle muhabbetimiz olacak. Aşkımız Samsunumuzdur, sevdamızda Samsunumuzdur, Bu nedenle biz 'Önce Samsun'u sevmek' diyoruz. Bununla birlikte sorunları da önceden görerek, ihtiyaçları önceden planlayarak hizmet edeceğiz. Akıllı Ulaşım Sistemlerini Samsunumuz ile buluşturuyoruz. Trafik ve otopark konusunu kesinlikle çözeceğiz. Samsunumuzda Kentsel Dönüşümü başlatıyoruz. Samsunumuzun önemli bir bölümü kentsel dönüşümle yenilenecek. Yeni mahalle olmuş olan köylerimizde ki beton yol çalışmalarını hızlandırdık. Bu çalışmalar devam edecek. 17 ilçemizdeki en önemli problemleri biliyoruz ve kesinlikle çözüyoruz. İş adamlarımız, sanayicilerimiz ile Samsunumuzun ekonomisi için birlikte olacağız. İşsizliği azaltmak için istihdamın artırılmasına gayret ediyoruz. Samsunumuz için daha çok yatırım, daha çok üretim ve daha çok istihdam sağlamaya çalışacağız. Samsunumuz yatırımcılar için sorunsuz bir şehir olacaktır. Bafra, Çarşamba ve Vezirköprü ovalarımız var. Samsunumuz bir tarım merkezidir. Tarımı destekleyeceğiz. Tarım Tekno Parkı'nı Samsunumuza kazandıracağız. Samsunumuz sağlık, spor, tarım ve lojistik kent hedefleri var. Bu anlamda oldukça mesafe alınmış. Emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu hedeflerin yanına turizm, sanayi, kültür ve sanat şehri hedeflerimizi de ilave ediyoruz. Bilimi ve planlı çalışmayı esas alacağız. Bilim merkezimizin temelini atacağız. Samsunumuzun bugünü güzeldir. Biz geleceğini daha güzel hale getireceğiz. İnsan merkezli, ortak akıl ile halkımızın içinde olarak sevgiyle ve milletimizle birlikte yürüyeceğiz. 7/24 değil tabiri caizse 7/25 çalışacağız." - SAMSUN