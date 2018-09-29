Başkan Şahin: "Gençlerimizi Kötü Alışkanlıklardan Korumak İçin En Etkili Yol Spor"

Başkan Şahin: "Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumak için en etkili yol spor"

Genç sporcular ile buluşan Başkan Zihni Şahin, penaltı atışı yapmayı da ihmal etmedi

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmamız için en etkili yol, onları spor ile meşgul etmektir" dedi.

Samsun Yabancılar Pazarı tarafından Derebahçe Stadında düzenlenen kahvaltı etkinliğine katılan Başkan Şahin, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Her kesim ile ayırt etmeksizin birlik ve beraberlik içerisinde olmak için ziyaretlerini sürdürdüklerini dile getiren Şahin, "Bugün Yabancılar Pazarı Kulüp Başkanı Ali Akyüz'ün misafiri olarak bu programa katıldık. Samsun'da tüm kesim ile buluşmaya çalışıyoruz. Şehre neler yapabileceğimizi görüşmek üzere bu ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Yabancılar Pazarı'nın spor kulübünü ziyaret ederek genç sporcular ile bir araya geldik. Tabii bu camialarımız gönüllü olarak çalışarak Türk sporuna da katkı sağlıyorlar. Bu anlamda onları tebrik ediyorum. Günümüz dünyasında kötü alışkanlıkları tetikleyen ve onları destekleyen büyük bir kesim var. Onlarla mücadele etmenin en etkili yolu da gençlerimizi sporla meşgul etmektir. Onlara sahip çıkmamız gerekiyor. Herkesin büyük bir futbolcu mümkün olmaz ancak buradaki çalışmalar sayesinde güzel kabiliyetlerde ortaya çıkacaktır" diye konuştu.

Başkan Zihni Şahin etkinlikte genç sporcular ile bir araya gelerek penaltı atışı yaptı.