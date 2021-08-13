Başkan Şahin, fındık işçilerini yalnız bırakmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Şahin, fındık işçilerini yalnız bırakmadı

Başkan Şahin, fındık işçilerini yalnız bırakmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Fındık toplamak için Hatay'dan gelen işçi ailelerini ziyaret eden Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol, sorunlarını dinledi.

Fındık toplamak için Hatay'dan gelen işçi ailelerini ziyaret eden Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol, sorunlarını dinledi.

Fındık toplamam döneminin gelmesiyle birlikte Özellikle Güneydoğu ve Akdeniz bölgelerinden fındık toplamak için birçok ailede Düzce'ye geldi. Düzce'nin Kaynaşlı İlçesi'ne fındık toplamaya gelen aileleri Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin yalnız bırakmadı. Hatay'dan Düzce'nin Kaynaşlı İlçesi'ne gelen aileleri konakladıkları yerde ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Ailelerin çocuklarıyla yakından ilgilnen Birol Şahin, hem ailelerin sorunlarını dinledi hem de çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Belediye başkanı Birol Şahin'in ziyaretlerinden mutluluk duyduklarını dile getiren aileler ise Belediye başkanı Şahin'e teşekkür ettiler. - DÜZCE

Başkan Şahin, fındık işçilerini yalnız bırakmadı
Başkan Şahin, fındık işçilerini yalnız bırakmadı
Başkan Şahin, fındık işçilerini yalnız bırakmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum İlham Aliyev Erdoğan Yüksek Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Haluk Levent Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Hakan Reçber Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Oğulcan Çağlayan Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Şahin, fındık işçilerini yalnız bırakmadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 10:54:35. #1.15#

title