Başkan Şahin, fındık işçilerini yalnız bırakmadı

Fındık toplamak için Hatay'dan gelen işçi ailelerini ziyaret eden Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol, sorunlarını dinledi.

Fındık toplamak için Hatay'dan gelen işçi ailelerini ziyaret eden Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol, sorunlarını dinledi.

Fındık toplamam döneminin gelmesiyle birlikte Özellikle Güneydoğu ve Akdeniz bölgelerinden fındık toplamak için birçok ailede Düzce'ye geldi. Düzce'nin Kaynaşlı İlçesi'ne fındık toplamaya gelen aileleri Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin yalnız bırakmadı. Hatay'dan Düzce'nin Kaynaşlı İlçesi'ne gelen aileleri konakladıkları yerde ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Ailelerin çocuklarıyla yakından ilgilnen Birol Şahin, hem ailelerin sorunlarını dinledi hem de çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Belediye başkanı Birol Şahin'in ziyaretlerinden mutluluk duyduklarını dile getiren aileler ise Belediye başkanı Şahin'e teşekkür ettiler. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı