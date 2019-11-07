Başkan Şahin esnafla bir araya geldi

07.11.2019 12:19 | Son Güncelleme: 07.11.2019 12:24

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, İstasyon Mahallesi'ndeki esnafı ziyaret ederek, hayırlı işler temennisini iletti.



Esnaf ve vatandaşların talep ve görüşlerini dinleyen Başkan Şahin, mahalle sakinlerine Bilecik Belediyesi çalışmaları hakkında bilgi verdi. Esnafın sorularını cevaplandıran Başkan Şahin, "Belirli zaman dilimlerinden esnafımız ve vatandaşlarımızla bir araya gelerek, talep ve görüşlerini dinliyoruz. Şehrimizin önemli mahallelerinden biri olan İstasyon Mahallesi sakinlerimizi dinledik, yapacağımız çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunduk" ifadelerini kullandı.



Esnaf ve vatandaşlar da ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek, Başkan Şahin'e teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA