Başkan Şahin, eğlence alanında incelemelerde bulundu
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Başkan Şahin, eğlence alanında incelemelerde bulundu

10.03.2021 14:28 | Son Güncelleme: 10.03.2021 14:33
Başkan Şahin, eğlence alanında incelemelerde bulundu

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, eşi Serpil Şahin ve Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, Hamsu Vadisi'nde yer alan eğlence alanındaki işletmede incelemelerde bulundu.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, eşi Serpil Şahin ve Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, Hamsu Vadisi'nde yer alan eğlence alanındaki işletmede incelemelerde bulundu.

İşletme yetkililerinden bilgi alan Başkan Şahin, "Yeniden şehrimize kazandırmak için gerekli adımları atarak kiraladığımız eğlence alanındaki çalışmaları yerinde inceledik. Gençlerimiz ve vatandaşlarımızın keyifli bir şekilde vakit harcayacağı bu alanın en kısa sürede faaliyetlerine başlamasını diliyorum. Bu bölgede kadınlar için açtığımız kooperatiflerle hamam ve diğer eğlence alanları ile bu bölgeyi daha hareketli hale getirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İşletme yetkilileri ise Başkan Şahin ve Başkan Yardımcısı Subaşı'na katkıları dolayısıyla teşekkür etti. - BİLECİK

Başkan Şahin, eğlence alanında incelemelerde bulundu
Başkan Şahin, eğlence alanında incelemelerde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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