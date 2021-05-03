Başkan Şahin'den yol emniyet ve kontrol noktalarına ziyaret
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Başkan Şahin'den yol emniyet ve kontrol noktalarına ziyaret

Başkan Şahin'den yol emniyet ve kontrol noktalarına ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığının yaptığı yol emniyet ve kontrol noktalarını ziyaret ederek çalışmalarda kolaylık diledi.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığının yaptığı yol emniyet ve kontrol noktalarını ziyaret ederek çalışmalarda kolaylık diledi.

Osmaneli ilçe giriş ve çıkışlarında tam kapanmadan dolayı halkın huzur, sağlık ve güvenliği için yol kontrolleri oluşturuldu. Başkan Şahin bu kontrol noktalarını ziyaret ederek, "17 günlük tam kapanma ardından oluşturulan kontrol noktalarında görev yapan jandarma ve polisimizi ziyaret etti. Emniyetimizin, jandarmamızın yanındayız. Allah onlara güç kuvvet versin. Yeri geldiğinde gözünü kırpmadan şehadete yürüyen kahramanlarımızın Allah yardımcısı olsun. Onları korusun. Aramızdan ayrılan şehitlerimize de Allah rahmet eylesin. Ailelerine sabırlar versin" dedi. - BİLECİK

Başkan Şahin'den yol emniyet ve kontrol noktalarına ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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