Başkan Şahin'den Yeni Yıl Mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yeni yıl için iyi dileklerde bulundu. Başkan Şahin, gazi şehirde yılların özlemi olan birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, birçoğunun da 2019 yılında hizmete sunacaklarını ifade etti.

Yeni yıl mesajı yayımlayan Şahin, 2019 yılının acının, gözyaşının geride kaldığı, tüm dünyada barış ve kardeşliğin egemen olduğu, umut ve mutluluk dolu bir yıl olmasını diledi. 2018 yılının değerlendirmesini yapan Başkan Şahin, "2018 yılının bizim için birçok açıdan olumlu geçtiğini düşünüyorum. Geçtiğimiz yıllarda ilimizi her yönden daha da ileriye götürmenin heyecanı ve gayreti içinde olduk. İlimizin ulvi hedeflerine ulaşması, modern ve yaşanılabilir bir kent olması yolunda hizmet ve yatırımlarımız bugün olduğu gibi bundan sonra da devam edecektir. Gücümüze inanarak, karamsarlığa kapılmadan, çağdaş dünyayla bütünleşme yolunda yorulmadan ilerleyeceğiz ve Gazi şehrimizi her kulvarda hak ettiği yere taşıyacağız. İlimizde şükürler olsun ki yılların özlemi olan birçok başarılı projeyi hayata geçirdik ve birçoğunu da 2019 yılında hizmete sunacağız İnşallah" ifadelerini kullandı.

Şehirde, birçok önemli adımın meyvelerinin 2019'da toplanacak olmasının bu yılın da verimli olacağını aktaran Şahin, "2018 yılında birçok ziyaret gerçekleştirerek, her fırsatta vatandaşlarımızla kucaklaşmanın, hasbihal etmenin, hasret gidermenin gayreti içinde olduk. Onların istekleri ve ihtiyaçları üzerine birçok çalışma başlattık. Şehrimizin çehresini değiştiren kentsel dönüşüm alanları, parklar, meydanlar, otoparklar, müzeler, köprülü kavşaklar, millet bahçeleri, spor merkezleri, sosyal tesisleri değerli vatandaşlarımızın hizmetine başladı. Şehrimizin gücüne ve potansiyeline yakışır dev projelerimiz olan; Düzbağ projesi ile Gazi şehrimizin 2070 yılına kadar su ihtiyacını çözdük. Günlük 200 bin yolcu taşıyacak olan, 25 kilometrelik 16 istasyonluk dev Gaziray projemiz tamamlanmak üzeredir. Gar-Düztepe-Şehir Hastanesi hattı üzerinde Metro projemizin yapımına başladık. Gaziantep'imize Metro geliyor. 50 bin konutluk Kuzeyşehir ve Viyadük Projesinde; 3 bin konut, 17 dükkan, 2 cami, 4 ticaret merkezi tamamlandı. 2019 yılı itibariyle 10 bin konut tamamlanmış olacak İnşallah. Kolay ve hızlı ulaşım için Kuzeyşehir'de 60 metre genişliğinde 9 kilometre uzunluğunda viyadük projesini gerçekleştirdik. Değişim, dönüşüm ve inovasyonu, istiklalimizi ve istikbalimizi güvence altına alabilmemizin en önemli unsurlarından biri olarak görüyoruz. Bunun için de, her zaman olduğu gibi, önümüzdeki yıl vatandaş odaklı, verimlilik esaslı, sosyal belediyecilik eksenli, sürdürülebilir içerikli projelerimize, yenilerini de ekleyerek sürdürmekte kararlıyız. Şüphesiz, geleceğimizin ümit ettiğimiz gibi olması için, hepimizin üzerine önemli sorumluluklar düşüyor. Bizlerin, aynı şehri paylaşan insanlar olarak, en önemli sorumluluğumuzun 'birbirimize karşı yardımsever, anlayışlı ve hoşgörülü olmak' olduğunu düşünüyorum. Terör olayları ve 15 Temmuz hain darbe girişimleri gibi birliğimizi, dirliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi bozmaya tevessül edenler gerekli karşılığı mutlaka bulacaktır" ifadelerine yer verdi.

"2019 Yılı Huzur ve Bereket Getirsin"

2019 yılı için temennilerde bulunan Şahin'in mesajında, "Kardeşlik duygularımızın pekiştiği ve insanlarımızın birbirlerine sevgiyle muhabbetle baktığı bir 2019 yılı temenni ediyorum. Demokrasi ve özgürlük anlayışı, kalkınma ve refah parolasıyla 2023 hedeflerine ilerleyen Türkiye'de 2023 hedeflerine hazır bir Gaziantep için imkansız denilenleri mümkün, hayal edilenleri gerçek yapma gayretimizden asla geri adım atmayacağız. Bu azim ve kararlılıkla gece gündüz çalışacağız. Rabbimden 2019 yılında sıkıntıların, zorlukların ve husumetlerin ortadan kaldırılmasında yeni fırsat kapılarının açılmasını diliyor, yaptığımız bu çalışmalarda halkımızın huzuruna, mutluluğuna sebebiyet vermesini niyaz ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle 2019 yılının şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa barış, kardeşlik, huzur, bereket, mutluluk getirmesini, insanlığın ortak sorunlarının çözülmesi için yeni bir başlangıç oluşturmasını diliyorum" denildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA