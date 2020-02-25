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Başkan Şahin'den Vali Yıldırım'a 81 numaralı forma

DÜZCE(İHA) – Kaynaşlı Belediye Başkanı Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı makamında ziyaret etti kendisine 81 numaralı Kaynaşlıspor forması hediye etti.

25.02.2020 14:22 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:22
Başkan Şahin'den Vali Yıldırım'a 81 numaralı forma

DÜZCE(İHA) – Belediye Başkanı Valisi 'ı makamında ziyaret etti kendisine 81 numaralı Kaynaşlıspor forması hediye etti.


Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, Düzceli olan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı makamında ziyaret etti. Sohbet havasında geçen ziyaret sonunda Başkan Birol Şahin, Düzce'nin plaka kodunun yer aldığı 81 numaralı Kaynaşlıspor formasını Vali Yıldırım'a hediye etti. Vali Yıldırım ziyaret ve forma için Başkan Şahin'e teşekkür etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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