Başkan Şahin'den Vali Şentürk'e ziyaret

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ü makamında ziyaret etti.

Vali Şentürk, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Başkan Şahin'e teşekkür etti.

Belediye Başkanı Semih Şahin ise ziyaret hakkında yaptığı değerlendirmede, "Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ü makamında ziyaret ederek, şehrimiz ve halkımız için yapabileceğimiz çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunduk" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA