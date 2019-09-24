Başkan Şahin'den TFF Riva Tesislerine ziyaret

24.09.2019 12:13

Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) Riva Tesisleri'ni ziyaret etti.



Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, burada olmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, "Eski milli sporcularımız efsane isimlerle altyapı hakkında görüşmek ve bir araya gelmek çok güzeldi. Onların önerileriyle ve TFF destekleriyle Osmaneli'nde altyapıda çok daha başarılı ve örnek çalışmaları gerçekleştireceğiz. Osmaneli Spor Tesisleri konusunda da örnek bir kent olacak" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA