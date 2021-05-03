Başkan Şahin'den "Tam kapanma öncesi tam açılma yaşandı" eleştirisi
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Başkan Şahin'den "Tam kapanma öncesi tam açılma yaşandı" eleştirisi

Başkan Şahin'den 'Tam kapanma öncesi tam açılma yaşandı' eleştirisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, 17 günlük tam kapanma sürecinde büyük şehirlerden Anadolu'ya ve özelliklede tatil yörelerine büyük insan göçü olduğu belirterek, "Risk Anadolu'ya ve tatil yörelerine yayıldı.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, 17 günlük tam kapanma sürecinde büyük şehirlerden Anadolu'ya ve özelliklede tatil yörelerine büyük insan göçü olduğu belirterek, "Risk Anadolu'ya ve tatil yörelerine yayıldı. Göç edenler aslında en büyük riski kendileri aldılar ve tam kapanma öncesi tam açılma yaşandı" dedi.

Başkan Şahin, 17 günlük tam kapanma öncesi adeta tatil beldelerine bir göç yaşandığı belirterek, "Özellikle İstanbul Türkiye'de Covid-19 un en yaygın olduğu kentlerden biriydi. Böyle riskli bir kentten daha az vakanın olduğu kentlere inanılmaz bir insan akımı oldu. Kısaca risk Anadolu'ya ve tatil yörelerine yayıldı. Allah korusun ama özellikle gidilen tatil yörelerinde bu kadar insanın ihtiyacını karşılayacak yoğun bakım ünitesi de haklı olarak yok. Yani göç edenler aslında en büyük riski kendileri aldılar. Bizleri hayrete düşüren ise Anadolu'ya ve turizm merkezlerine bu riski taşıyanlar ve gidenler varlıklı, sözüm ona aydın, kendilerini toplumun üzerinde gören toplumumuzun ayrıcalıklı gelir seviyesi yüksek insanları. Daha düne kadar alınan tedbirleri yeterli bulmayıp 'Tam kapanalım, Covid-19 salgını biter' diyenler şu an riski her yere taşıyanlar. Yani konuşurken başka, icraatları başka. Laf olarak her şeye çözüm üretenler, çözümü ise sabote edenler. Tabi hal böyle olunca toplumda özellikle işçiler, tarlada çalışanlar, emekçiler küçük esnaf, kısaca çalışmak durumunda olanlar zorluğu yaşadı. Esnafla-polis-jandarma kısaca bürokrasi arasında huzursuzluklar olacak. O yüzden çok dikkatli olmamız gereken bir durumlar karşı karşıyayız. Yasakları uygulayan bürokrasi çok dikkatli olmalı. Evde öğrencinin ihtiyaç duyduğu kırtasiyeyi temin edeceği esnafa, bilgisayarını tamir ettirmek zorunda olan öğrencinin açtıracağı bilgi işlemciye gibi esnafa, vatandaşa karşı çok hassas olmalıyız. E-devlette yoğunluktan yaşanan sorunlar vatandaşa yansımamalı. Sonuçta tam kapanma halka anlayışla uygulanacak bir tedbir. Bunu kesinlikle zulme dönüştürmemek gerekir. Bodrum'da, Marmaris'te, tatil yörelerinde keyif yapanlar asıl Covid-19 un yayılma sebebi iken burada çalışmak, işini görmek zorunda olan vatandaşa, esnafa tedbirleri gevşetmeden ama gerekli hoşgörüyü sağlayarak 18 günü tamamlayalım. Yoksa vatandaşla gerilim hepimize zarar verir" dedi.

"Osmaneli Belediyesi olarak tam kapanmada 24 saat halkımızın hizmetindeyiz"

Osmaneli Belediyesi olarak tam kapanmada 24 saat halkın hizmetinde olduklarını anlatan Başkan Şahin, "Emniyet ve jandarmamız ve bürokrasimiz de aynı hizmetin içinde. Bu süreçleri inşallah en az ceza ve en az tartışma ile gecelim" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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