Başkan Şahin'den Sürekli Eğitim Merkezi'ne Ziyaret

Bilecik'in Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Osmaneli Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi kursiyerlerini ziyaret etti.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, kursiyerleri ziyaret ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi. Ziyaret sonrası açıklama yapan Başkan Şahin, "Osmaneli Belediyesi olarak eğitime büyük önem veriyoruz. Kurduğumuz Sürekli Eğitim Merkezi ile her alanda eğitimleri gerçekleştiriyoruz. Bir turizm kenti olma yolundaki Osmaneli yöresel ürünlerini üretmek için çaba sarf ediyor. Kadınlarımıza yönelik açtığımız 'Lefke Bezi Üretimimiz' büyük beğeni topluyor. Şu ana kadar 50 kadın kursiyerimiz 'Lefke Bezi Üretimi' eğitimini aldı. Lefke bezi özellikle kolye olarak büyük ilgi görüyor. Diğer taraftan da erkek ve bayanlar için Gülay hocamızın geliştirdiği şal, atkı, fular vb. ürünlere de özellikle İstanbul'dan yoğun talep var. Yakında kuracağımız atölye ile seri üretim kapasitemizi geliştireceğiz. Çok yakında Osmaneli kilimini de üretmeye başlayacağız. Bu anlamda değerli hocamız Gülay Çam Durak çalışmalara başladı. Geçmişten kalan bir iki ustamızdan da özellikle eski bezlerden kilim üretmek konusunda destek alacağız. Osmaneli desenlerinde oluşacak motiflerimizle kilimlerimizi de üretmeye başlıyoruz. Hediyelik eşya olarak da kullanacağımız Osmaneli Kilimleri aynı zamanda Osmaneli Konakları için de çok önemli bir aksesuar olacak. Değerli hocamız Gülay Çam Durak ve kursiyerlerimiz hanımefendilere çok teşekkür ediyoruz" dedi. - BİLECİK