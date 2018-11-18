Başkan Şahin'den Sivil Toplum Örgütlerine Siyaset Uyarısı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Hangi partiden, hangi görüşten olursanız olun lütfen siyaseti dernekten içeri sokmayın. Çünkü dernekler siyasete alet edildiğinde kesinlikle başarısız olacaklardır." dedi.

Başkan Şahin, Balkan Türkleri Derneği'nin Derebahçe Sosyal Tesisleri'nde düzenlediği programda yaptığı konuşmada, sivil toplum örgütlerinin siyaset yapmaması gerektiğini vurguladı.

Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları veren Şahin, "Toplum bir şeyleri paylaştıkça mutlu olur. Acılar paylaşıldıkça küçülür, sevinçler paylaşıldıkça büyür. Bugün burada sevinçle bir araya gelmeyi paylaşıyoruz. Çok samimi bir şekilde ifade etmek istiyorum. Birlik beraberlik içerisinde örgütlü olmazsanız birbirinizden haberiniz dahi olmaz. Bugün bizi burada bir araya getiren arkadaşlarımız bizim başımızın tacıdır. Bir gerçek var ki örgütlü küçük toplumlar her zaman örgütsüz büyük toplumları yönetir. Onun için örgütlü olmak her zaman faydalıdır. Değerlerimizi, geleneklerimizi yaşatmak çok önemli." ifadelerini kullandı.

Bu birliğin daim olması için derneklere kesinlikle siyasetin sokulmaması gerektiğini savunan Şahin, şöyle konuştu:

"Ben Samsun adına yapılan bütün etkinliklere gitmiş bir kardeşinizim. Oradaki sivil toplumda görev alan arkadaşlara da tavsiye ediyorum. Hangi partiden, hangi görüşten olursanız olun lütfen bu siyaseti dernekten içeri sokmayın. Çünkü siyasi bir görüş olduğunda, dernekler siyasete alet edildiğinde kesinlikle başarısız olacaklardır. Hangi partili olursanız olun, kendi inandığınız, güvendiğiniz, mensubu olduğunuz partide bir yerlere gelmeye çalışın. Oralarda söz sahibi bir hemşehrimizin olması bizi onurlandırır, aynı zamanda bize faydası olur. Uzayan kol bizden olsun demiş atalarımız ama bunu yaparken derneklerden bağımsız olarak yapın."

Samsun Balkan Türkleri Derneği Başkanı Uğur Burak Özata ise, derneklerinin 31 yaşında olduğunu ifade ederek, "Umuyoruz ki nice 30 seneleri barışın, birliğin, beraberliğin olduğu bu güzel vatanımızda hep birlikte huzurluca geçirebiliriz." dedi.