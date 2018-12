Başkan Şahin'den Samulaş Personeline Çok Önemli Mesajlar

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, yılın son gününde ziyaret ettiği SAMULAŞ'ta personelin yeni yılını kutladı, çok önemli mesajlar verdi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, SAMULAŞ A.Ş.'yi ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Fikret Vatansever'in de katıldığı ziyarette Başkan Zihni Şahin, "Samsun için her hizmeti çalışma arkadaşlarımızla yapıyoruz. Sağ olsun Samsun bizi bağrına bastı" dedi.

"Ne yaptıysak sizlerle yaptık"

SAMULAŞ Yönetim Kurulu üyesi Kadir Gürkan ile birlikte kurumun 1 yılının değerlendirmesini yapan Başkan Zihni Şahin, "Samsunumuza elimizden geldiğince hep birlikte hizmet etmeye çalıştık. Biz belediye başkanı olarak öndeydik ama ne yapılmışsa hepsini bütün çalışma arkadaşlarımızla birlikte yaptık. Herkesin fikrini alarak özümseyip oradan çıkacak sonucu ortak akılla hayata geçirdik. Samsun'un neresinde problem varsa üzerine gitmeye gayret ettik. Ortak çözüm yolları aradık. Bu gayretlerimiz halkımız tarafından takdir etti. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimize bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Yaptığınız işi kendi işiniz gibi görün"

Başkan Zihni Şahin, daha sonra İş Güvenliği ve Sağlığı Eğitimi'ni tamamlayan SAMULAŞ personeline sertifikalarını dağıttı. Burada çalışanlara hitap eden Şahin, şunları söyledi:

"Bu kadar büyük bir kurumda her şeyin dört dörtlük olması mümkün değil. Tabii ki eksikler olacak, hatalar olacak. Size her zaman tavsiyem, sabırlı olun. Yaptığınız işi kendi işiniz gibi görün. Çünkü sizin yaptığınız olumlu şeyler bu şehre de olumlu olarak yansıyacaktır. Attığınız her yanlış adım bu şehre zarar verecektir. Esas olan belediye çalışanlarının yaptığı işlerdir. Birim başkanları, daire başkanları, genel müdürler her şeyi görecek değil. İşin uygulayıcısı sizlersiniz. Sizlerin samimi olması ve yüreğini ortaya koyması gerekir. Samimi olduğunuzda hata yapıp zarar da verseniz insan ona üzülmez. Çoğunuzun ailesi, çoluğu, çocuğu var. Bekar olanlar var. Burada kazandığınız parayla geçiniyorsunuz. Helalinden maaş almak lazım. Biz bugün varız, yarın yoğuz ama bu kurum devam edecektir. Sorumluluk sizlerde. Sizlerin her zaman sorumluluklarınıza sahip çıkmanızı öneririm."

Telsizle seslendi: "Yeni yılınızı tebrik ederim"

Başkan Zihni Şahin son olarak Trafik Kontrol Merkezine geçti ve burada tramvaylarda toplu taşıma hizmeti veren vatmanların yeni yılını kutladı. Başkan Şahin, vatmanlara telsiz aracılığıyla, "Yeni bir yıla gireceğiz. Cenab-ı Allah'tan ailelerinizle birlikte sağlık, huzur, afiyet içinde nice yıllara kavuşmanızı diliyorum. Allah kazasız belasız hizmetler vermenizi nasip etsin" şeklinde seslendi. - SAMSUN

Kaynak: İHA