Başkan Şahin'den Samsunspor'a 'Tesis' Müjdesi

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Samsunspor Kulübünün kendilerinden istediği saha ile ilgili mutabakata vardıklarını açıkladı.

Yılport Samsunspor Kulübü Başkanı İsmail Uyanık ve Yönetim Kurulu üyeleri, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin'i makamında ziyaret etti. Ziyarette Başkan Zihni Şahin, Samsunspor Kulübünün yapmayı planladığı alt yapı tesislerinin yeriyle ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Şahin, "Büyükşehirden istenilen alan ile ilgili gerekli mutabakata varıldı" dedi.

"Zihni Şahin, Samsunspor sevdalısı"

Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ziyaret ettikleri Başkan Zihni Şahin'i, "Gerçek bir Samsunspor sevdalısı" olarak nitelendiren Samsunspor Başkanı İsmail Uyanık, "Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine getirildiği andan itibaren daima Samsunspor'un yanında olan değerli başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kendisine Atakum Belediye Başkanlığı yolunda da başarı diliyoruz" diye konuştu.

"Çocuklarımız ve gençlerimiz için"

Ziyarette, Samsunspor Kulübünün Samsun-Ordu karayolu üzerindeki dolum tesisleri arkasına yapılacak alt yapı tesisleri konusunda proje de tüm hatlarıyla gözden geçirildi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Başkan Zihnri Şahin, "Samsun'da çocuklarımızın, gençlerimizin alkol, sigara, uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan kurtulup spora yönlenmesi adına Samsunspor Kulübünün attığı bu adımı çok ama çok önemsiyoruz. Samsunsporumuzun öncülüğünde gerçekleştirilecek spor alt yapı tesisleri, geleceğimiz olan çocuklarımız için mükemmel bir ortam sağlayacak. Bu tesislerin gerçekleştirilmesi için istenilen mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait alanın alt yapı tesisleri için tahsisine yönelik izlenilecek yol konusunda mutabakata vardık. Bu konuyu Şubat ayının sonuna kadar sonlandıracağız" şeklinde konuştu.

Başkan İsmail Uyanık'tan teşekkür

Başkan Zihni Şahin'in açıklamaları üzerine yeniden söz alan Başkan İsmail Uyanık ise, "Bizim için, kulübümüz için, Samsunumuz için büyük önem verdiğimiz bir projede dev bir adımı atmak üzereyiz. Söz konusu sahayı imar mevzuatına ve standartlara uygun bir şekilde başta çim sahalar olmak üzere altyapı tesisleriyle donatmak istiyoruz. Başta Zihni başkanımız olmak üzere bu büyük projeye katkı sağlayacak herkese şimdiden teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA