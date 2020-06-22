Başkan Şahin'den mahallelere yatırım ziyareti Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, Belediye Meclisi üyeleri Cemil Bayram ve Adem Kılıç ile Çanakpınar, Kapukaya ve Şiraz mahallelerini ziyaret etti.

Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, Belediye Meclisi üyeleri Cemil Bayram ve Adem Kılıç ile Çanakpınar, Kapukaya ve Şiraz mahallelerini ziyaret etti.

Mahallelerde muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelen Şahin, eksiklerin belirlenmesi ve gerekli yatırımlar için halkla fikir alışverişinde bulundu.

Vatandaşlar, Başkan Şahin'in "ben yaptım oldu zihniyetini kırarak vatandaşlarla iç içe olduğunu" belirterek, kendisine teşekkür ettiler.

Kaynak: AA