Başkan Şahin'den Karne Günü Mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, belediye imkanlarını öğrenciler için seferber ettiklerini belirtti.

Şahin, eğitim döneminin ilk yarıyılının tamamlanması dolayısıyla yayımladığı mesajda, eğitim ve öğretimin, çağın gereklerine uygun olarak sürekli değişen, gelişen, birikim ve tecrübeler ışığında yenilenen bir süreç olduğunu kaydetti.

Gaziantep'te 591 bin 835 öğrencinin karne heyecanı yaşadığını aktaran Şahin, "Elimizde bulunan genç hazinenin ne kadar büyük olduğunu görüyor, tüm imkanlarımızı öğrenciler için seferber ediyoruz. Çünkü biz bu gücün farkındayız." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi olarak öğrencilere daha verimli ve daha fazla yaşam alanı sağlamak adına birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Şahin, tatil boyunca 7-16 yaş grubu tüm çocukları Çocuk Sanat Merkezindeki birbirinden renkli, yaratıcı ve tamamen ücretsiz kurslara katılmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: AA