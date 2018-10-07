Başkan Şahin'den, İş Adamlarına Samsun'a Yatırım Çağrısı

İstanbul'da bulunan Samsunlu siyasetçi, bürokrat ve iş adamlarıyla bir araya gelen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Samsun'a yatırım çağrısında bulundu.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, İstanbul'da bulunan Samsunlu siyasetçi, bürokrat ve iş adamlarıyla buluştu. Programa 450 den fazla iş adamı, bürokrat ve siyasetçi katıldı. Toplantıda konuşan Başkan Şahin, Samsun'un tarımıyla, sanayisiyle ve turizmiyle ilgili konuştu. Başkan Zihni Şahin, "Samsunumuz için daha çok yatırım, daha çok üretim ve daha çok istihdam için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz" dedi.

"Samsun için beraber yürüyeceğiz"

İş adamlarına Samsun'a yatırım yapma konusunda çağrıda bulunan Başkan Şahin, "Burada sizlerin, sivil toplum olarak çeşitli alanlarda örgütlenip Samsun için çaba sarf etmeniz bize pozitif enerji veriyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Türkiye'yi besleyen çok önemli ovalara sahibiz. Bizim ekonomik anlamda tarıma çok büyük katma değer üretmemiz lazım. Bu noktada çok daha iyi duruma gelmemiz gerekir. Üretim, kazanç ve ihracatı artırmalıyız. Onun için biz Samsun Tarım A.Ş.'yi kurma çalışmalarını başlattık. Buradaki iş adamlarımızın gerek tarım alanında, gerek sanayiye, gerekse turizmde Samsun'a yatırım yapmaları konusunda bir mesaj vermek, onları Samsun'a davet etmekle görevliyiz. Davet ediyoruz, memleketimizin kalkınması, gelişmesi için sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Samsunumuz Turizm alanında çok önemli potansiyellere sahiptir. Merkezimiz ve her ilçemizde turizm alanında müthiş potansiyellerimiz bulunmaktadır. Bu potansiyellerimizi harekete geçirmek için çaba sarf edeceğiz. Samsunumuz Turizmden hak ettiği payı almalıdır. Bu Samsun ekonomisine büyük canlılık getirecektir. Çünkü Turizm bacasız sanayidir. Hem döviz kazanılacak hem de yeni iş imkanları doğacaktır. Tarım, Turizm ve Sanayi şehri olmak için birlikte olmalıyız. Bir ve beraber olmalıyız. Samsun sevgimizle bu hedefler için beraber yürümeliyiz. Bunun için yollara düştük. Bu sevgiyle çalışıyoruz. Samsunumuzu daha güzel bir geleceğe taşıyacağız" diye konuştu. - SAMSUN