Başkan Şahin'den 'Haydi Bilecik Aşıya' çağrısı

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, belediyenin kurumsal internet sitesi ve sosyal medya organlarında vatandaşların aşı olmaları çağrısı yapıldığı söyledi.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, belediyenin kurumsal internet sitesi ve sosyal medya organlarında vatandaşların aşı olmaları çağrısı yapıldığı söyledi.

Başkan Şahin, yaptığı açıklamada 'Haydi Bilecik Aşıya' ifadeleri kullanılarak, "Bekleyiş uzun oldu. Ama sonunda gereken miktarda aşıya kavuştuk. Şimdi, aşı hakkı olan herkesi randevularını oluşturmaya ve aşılanmaya davet ediyoruz. Toplum bağışıklığını kazanmak ve normal hayatımıza dönmek için bir an önce aşı olmalıyız. Aşı olmak isteyen vatandaşlarımızın e-nabız, e-devlet, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) internet sitesine başvurarak veya 182 numaralı telefon hatlarından randevu alabilirler" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı