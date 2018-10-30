Başkan Şahin'den GGC'ye ziyaret

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC)'nin yeni yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay' Fatma Şahin'e yerel basına verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, desteklerinin devam edeceğini söyledi. Basın evlerindeki eksikliklerin giderilmesi için Fatma Şahin'den destek isteyen Ay, özellikle İnternet ve ulaşımdaki eksikliklerini giderilmesini istedi.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyetinin seneye 50. Yaşını kutlayacağını belirterek, "GGC 1969 yılında kurulmuştur. Seneye 50. Yılımızı kutlayacağız. GGC güneydoğunun en önemli STK'larından birisidir. 50. Yılımızı geniş katılımlı güzel bir balo ile taçlandıracağız. Cemiyetimizin 220 üyesi var bunların 130'u sarı basın kartına sahiptir. Güzel projelerimiz var ortak akılla hareket edeceğiz. Sizin çalışmalarınızı takip ediyoruz. Basın ile uyumlu bir şekilde çalıştınız, bizler Gaziantep'in faydasına olan projelerde yanınızda olduk olmaya da devam edeceğiz" dedi.

Yeni yönetime başarılar dileyen Şahin, "Ben ve arkadaşlarım 50 yıllık kurum olan GGC'ye başarılar dilemek için buradayız. Buradaki birçok arkadaşı 16-17 yıldır tanışıyoruz. Bir birimizle mesleki olarak da çok benziyoruz. Tabi yaptığımız projelerin biri hariç diğerlerini bitirdik. Sadece Kongre merkezimiz kaldı. Onunda her şeyi tamam tedaş'ın yerinin taşınması süreci uzayınca orada geciktik. Son 5 yılda aldığımız devlet yatırımı 16 yılın 3 katıdır. Mülteci yükünü taşıdığımız için Bize pozitif ayrımcılık uygulandı. Turizm'de önemli atılımlar yapmamız gerekiyor. Özellikle Kapadokya'ya gelen turistleri bölgeye getirmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

Adaylık süreci

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin adaylığı ile ilgili sorulara cevap vererek, "Bu bir süreçtir. Genel merkezimizde süreç başlıyor, Kasım başı itibariyle takvim başlayacak. Önce aday adaylıklarının başvuruları başlıyor. Sonra teşkilat temaülleri yapılıyor. Sonra halka, sivil toplumlara soruluyor. Bunlardan sonra şehrin röntgeni çekiliyor. Sonra Parti ve adayın durumuna bakılıyor. Bunda duygusal bir şey yok her şey ortadadır. Halk ne isterse o olur. Bizim seçim kaygımız yok işimize odaklanıyoruz. Belediye başkanlığı döneminde Melih Gökçek bana özellikle büyükşehirler de büyük işlerde ilk dönemin pansuman dönemi olduğunu daha büyük işlerin ikinci dönemde ortaya çıktığını söylemişti. Biz büyük işlerimizin 4'te 3'ünü bitirdik. Büyük projelerimizin sonucuna daha varamadık. Benim tercihim doğduğum yere hizmet etmek ve yaptığımız işin toplumdaki karşılığını görmek isterim" diye konuştu.

GGC Başkanı İbrahim Ay Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in basın mensuplarına yapılan evler konusunda verdiği destekten dolayı hediye verdi.