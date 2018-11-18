Başkan Şahin'den Derneklere 'Siyaset' Uyarısı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Hangi partiden, hangi görüşten olursanız olun lütfen siyaseti dernekten içeri sokmayın. Çünkü dernekler siyasete alet edildiğinde kesinlikle başarısız olacaklardır" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, bir derneğin düzenlediği dayanışma gecesine katıldı. Şahin, burada yaptığı konuşmada, "Hangi partiden, hangi görüşten olursanız olun lütfen bu siyaseti dernekten içeri sokmayın. Çünkü siyasi bir görüş olduğunda, dernekler siyasete alet edildiğinde kesinlikle başarısız olacaklardır" uyarısında bulundu.

Derneklerin gelenek ve görenekleri yaşatmasının gerektiğini ifade eden Şahin, "Böyle birlikte olmak, güzellikleri paylaşmak, zaman zaman Allah vermesin acıları paylaşmak çok güzel. Çünkü toplum bir şeyleri paylaştıkça mutlu olur. Acılar paylaşıldıkça küçülür, sevinçler paylaşıldıkça büyür. Bugün burada sevinçle bir araya gelmeyi paylaşıyoruz. Çok samimi bir şekilde ifade etmek istiyorum. Birlik beraberlik içerisinde örgütlü olmazsanız birbirinizden haberiniz dahi olmaz. O yüzden bu tarz sivil toplum etkinliklerini küçümsemeyelim. Bugün bizi burada bir araya getiren arkadaşlarımız bizim başımızın tacıdır. Bir gerçek var ki örgütlü küçük toplumlar her zaman örgütsüz büyük toplumları yönetir. Onun için örgütlü olmak her zaman faydalıdır. Değerlerimizi, geleneklerimizi yaşatmak çok önemli" diye konuştu.

"Derneklere siyaset sokmayın"

Derneklere siyaset sokulmaması gerektiğinin altını çizen Başkan Şahin, şunları söyledi:

"Birliğin daim olması için kesinlikle derneklere siyaseti sokmayalım. Ben Samsun adına yapılan, çeşitli illerdeki yapılan bütün etkinliklere gitmiş bir kardeşinizim. Oradaki sivil toplumda görev alan arkadaşlara da tavsiye ediyorum. Hangi partiden, hangi görüşten olursanız olun lütfen bu siyaseti dernekten içeri sokmayın. Çünkü siyasi bir görüş olduğunda, dernekler siyasete alet edildiğinde kesinlikle başarısız olacaklardır. Hangi partili olursanız olun, kendi inandığınız, güvendiğiniz, mensubu olduğunuz partide bir yerlere gelmeye çalışın. Oralarda söz sahibi bir hemşehrimizin olması bizi onurlandırır, aynı zamanda bize faydası olur. Uzayan kol bizden olsun demiş atalarımız ama bunu yaparken derneklerden bağımsız olarak yapın." - SAMSUN