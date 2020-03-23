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Başkan Şahin'den corona tedbiri!

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bir ilke imza attı. Corona Virüsü (Covid-19) salgınının yayılmasına yönelik alınan önlemler kapsamında TBB Mart Ayı Encümen Toplantısı 14 Belediye Başkanı'nın katılımıyla telekonferans yöntemi kullanılarak yapıldı.

23.03.2020 17:01 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:01
Başkan Şahin'den corona tedbiri!

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan kentinde çıkan ve birçok ülkede yayılan Corona Virüsü Salgını'na karşı alınan önlemler kapsamında fiilen toplantı yapılmasının sakıncalı olduğu değerlendiren Başkan Fatma Şahin, TBB Mart Ayı Toplantısını telekonferansla yaptı.

Toplantı, Corona Virüs salgınına karşı ön cephede mücadele eden gruplar arasında yer alan belediyelerin yaptıkları ve yapacakları üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu. Bu süreçte belediyelerin yaptıklarını belediye başkanları anlatarak tecrübe paylaşımında bulunuldu.

ŞAHİN: KRİZLE BİRLİKTE KENDİ BÜNYEMİZDE YAZILIM VE DONANIMIMIZI HAZIRLADIK

Toplantıda konuşan Başkan Şahin, verilen ulusal mücadelede her belediye başkanına yaptıklarından dolayı teşekkür ederek, "Dünya'da baş gösteren Corona Virüsü salgını dolayısıyla bu ay toplantımızı telekonferans yöntemiyle yapma zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bu süreçte 9 genelge çıktı. Çıkan her bir genelgenin uygulayıcı bizleriz. Özellikle belediyelerin eğitim ve denetim başta olmak üzere genelge uygulanmasında valilerimizle yakın takip ediyoruz ve bu süreci en az zararla atlatma gayretindeyiz. Gelinen noktada baktığımızda akıllı şehirlerin altyapısı ve donanımı Corona Virüs öncesi ve Corona Virüs sonrası gibi yeni bir yönetim anlayışı ve çalışma yöntemini bize gösteriyor. Biz bugün nasıl encümen toplantısını telekonferansla yapıyorsak, kendi bünyemizde yazılım ve donanımımız buna göre hazırladık ve halk günümüzde dijitalleştiriyor, belediye başkanlarıyla, muhtarlarla olan görüşmeleri teknolojileştiriyor, telekonferans yöntemine geçiyoruz. Bu da aslında yaptığımız şeyin ne kadar önemli olduğunu, bu yaşanan sorunla bizi nasıl hızlandırdığını gösteriyor" diye konuştu.

BİZLER KADER BİRLİĞİ YAPMIŞ İNSANLARIZ

Başkan Şahin konuşmasında, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak oluşan büyük sorunla mücadelede sağlık, temizlik ve dezenfekte işini çok önemsediklerini vurgulayarak şunları söyledi: "Önce kendi kurum içini, belediyeye gelen vatandaşı korumak için dezenfekte ettik, hem de hizmet verdiklerimizi ciddi bir şekilde eczane ve kuaförlerde dahil olmak üzere bütün meydanları ve oyun grupları başta olmak üzere şehri temizledik. GASMEK kurslarında maske üretimine başladık ve toplu taşıma alanlarında otogar başta olmak üzere ateş ölçer alıyoruz. 65 yaş üstü evde kalan yaşlılarımız ve engellilerin sıcak yemek ve gıda ihtiyaçlarını karşılamak için Büyükşehir olarak temin ettik. İnsanımız için evde yaşamı kolaylaştıracak çalışmalar yapıyoruz. Burada en önemli kısım e-eğitim. Özellikle GASMEK bünyesinde yapılan bütün çalışmaları dijitalleştirerek uzaktan eğitime geçtik. Çocuklar için kitap çok önemliydi. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bütün kitapları her haneye dağıtıyoruz. Spor Kenti Gaziantep için önemli olan satranç oynansın diye oyun takımı dağıtım yapıyoruz. Evde yaşam ve spor için daire başkanlığımız bu çalışmaları güncelledi ve egzersiz linklerle sosyal medya üzerinden ulaşıyoruz. Kim bizden yardım isterse bunu seferberliğe dönüştürüyoruz. İstiyoruz ki bir vatandaşımızın canı yanmasın. Bizler iyi günde kötü günde kader birliği yapmış insanlarız. Bugün bir karar daha aldık ve dışarda çalışan işçilerimiz yoğun bir mesai içindeler ve bu süreçte onlara ikramiye verme kararı aldık. Bunun çalışmalarına da başlıyoruz."

Kaynak: Bültenler

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