Başkan Şahin'den CHP Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Başkan Şahin'den CHP Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na ziyaret

Başkan Şahin'den CHP Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

İl belediye başkanlarının katılımı ile gerçekleştirilen ziyarette Başkan Şahin, Bilecik ve Bilecik Belediyesi çalışmaları hakkında Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na bilgi verdi. Gerçekleştirdikleri toplantı hakkında kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Şahin, "İl belediye başkanı arkadaşlarımızla birlikte Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldik. Belediyeler olarak yaptığımız ve yapacağımız çalışma ve projeler hakkında genel başkanımıza bilgiler verdik, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Şehrimiz ve halkımız için güzel çalışmalar gerçekleştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Başkan Şahin'den CHP Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na ziyaret
Başkan Şahin'den CHP Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Aykut Erdoğdu Mustafa Şentop Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Demet Akalın Acun Ilıcalı Nesrin Cavadzade
Spor Cyle Larin Fatih Terim Serdar Aziz Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Başkan Şahin'den CHP Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 13:27:23. #1.14#

title