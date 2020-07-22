Başkan Şahin'den Bileciklilere teşekkür Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın korona virüs vakalarını açıkladığı paylaşımında vaka sayısı en düşük iller arasında Bilecik'in de olduğunu belirtmesinin ardından, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'den Bileciklilere teşekkür geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın korona virüs vakalarını açıkladığı paylaşımında vaka sayısı en düşük iller arasında Bilecik'in de olduğunu belirtmesinin ardından, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'den Bileciklilere teşekkür geldi.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Teşekkürler Bilecik. Devam eden pandemi sürecinde en az vaka görünen şehirlerden biriyiz. Hemşehrilerimize tedbirli davranışlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Fakat resmi karantina sürmese de pandemi süreci bitmiş değil. Maskelerimizi takalım, sosyal mesafemizi koruyalım.Bu süreci hep birlikte atlatacağız" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA