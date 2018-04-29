Başkan Şahin'den Berat Kandili Mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Mübarek Ramazan ayı öncesinde kutlanan ve insanlığın günahlarından kurtuluşunun müjdecisi olarak bilenen Berat Kandili'nin aynı zamanda af ve mağfiret, ihsan ve mükafat gecesi olduğunu bildirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Berat Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda, kandillerin kültür ve geleneğimizde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, "Kandiller aramızdaki dargınlık ve küskünlüklerin bitmesinde, barış ve hoşgörünün yayılmasında önemli bir yere sahiptir. Bu anlamlı gün, toplumsal dayanışma, akrabalık ve kardeşlik hukukunu pekiştirmemiz için güzel bir vesiledir. Ümit ederim ki bu mübarek gece, yeniden uyanışa vesile olur. Kalpler ve hüsnüniyetler birleşir, birlik ve beraberliğimiz güçlenir. Mübarek Ramazan ayı öncesinde kutlanan ve insanlığın günahlarından kurtuluşunun müjdecisi olarak bilenen Berat Kandili'nin tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Yaklaşık iki hafta sonra Allah'ın izniyle kavuşacağımız Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi olan Berat Kandili, aynı zamanda af ve mağfiret; ihsan ve mükafat gecesidir" ifadelerine yer verdi.

Semaya açılacak ellerin, yapılacak duaların Allah katında kabulünü dileyen Başkan Şahin, "Bu gecenin, ülkemizin, İslam aleminin birlik, dirlik ve beraberliğine, insanlığın hidayet, barış ve huzuruna, bütün müminlerin tövbe ve dualarının kabulü ile arınma ve affına vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP