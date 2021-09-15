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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin ve Milletvekili Koçer, Araban'da

AA / Mahmut Bazlama - Haberler | Güncel
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin ve Milletvekili Koçer, Araban'da

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Araban ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Ak Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Araban ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Şahin ve Koçer, AK Parti Araban İlçe Başkanlığını ziyaret ettikten sonra yeni atanan Kaymakam Ömer Sevgili'ye de hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Belediye Başkanı Hasan Doğru'yu ziyaret eden Şahin ile Koçer, ilçedeki yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Heyet, daha sonra sıcak asfalt çalışması tamamlanan hastane yolunda incelemede bulundu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin ve Milletvekili Koçer, Araban'da

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin ve Milletvekili Koçer, Araban'da

AA / Mahmut Bazlama - Son Dakika Haberleri
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