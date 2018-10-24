Başkan Şahin'den 4 Büyük Projeye 152 Milyon Liralık Yatırım

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Kavak, Çarşamba, Ladik ve Salıpazarı ilçelerinde ileri teknoloji biyolojik atıksu arıtma tesisleri yapımı için 152 milyon 207 bin liralık yatırım yapılacağını, yatırımların programa alındığını ve İlbank'tan kredilerinin temin edildiğini söyledi.

Başkan Zihni Şahin, alt yapı yatırımlarına çok önem verdiklerini kaydederek, "Atıksu arıtma tesisimiz olmayan 4 ilçemizde bu alanda yatırım yapacağız. Bu yatırımlar ile ilçelerimizde önemli bir problemi de çözmüş olacağız" dedi.

Başkan Zihni Şahin konu hakkında yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi: "İlbank A.Ş. ile müşterek olarak projelerini hazırladığımız SUKAP kapsamında kredisi tahsis edilen Ladik, Kavak ve Salıpazarı ilçelerimizde ve tüm fizibilite raporları hazırlanan İPA kapsamına alınan Avrupa Birliği ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından da desteklenen müşavirlik ihalesini de yaptığımız Çarşamba ilçemiz olmak üzere atıksu arıtma tesisi olmayan 4 ilçemizde ileri teknoloji biyolojik atıksu arıtma tesisi kuracağız. Yapacağımız yatırımların tutarı 152 milyon 207 bin TL'dir. 4 ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Öncelikli olarak İçme suyu, arıtma ve atıksu tesisleri, kanalizasyon dere ıslahları gibi alt yapı ve ulaşım olarak yol konularını çözmemiz gerekir. İnsanlarımızın bu anlamda şikayetlerinin olmayacağa noktaya gelmeliyiz. Bu standardı yakalamalıyız. Bunun için geçtiğimiz 5 ay içerisinde alt yapı ve yol konularına büyük önem verdik. Devam eden projeleri devam ettirdik ve bir kısmını da tamamladık. Yeni projeler oluşturduk ve çalışmalarını devam ettirip hayata geçireceğiz. Şehirlerimiz için olmazsa olmazların başında alt yapı ve yol gelmektedir." - SAMSUN