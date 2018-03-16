Başkan Şahin'den 17 Mart Çanakkale Zaferi Mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, hür ve bağımsız yaşama kararlılığımızın en veciz örneklerinin sergilenmiş olduğu Çanakkale Deniz Zaferi'nin eşsiz bir kahramanlık destanı olduğunu belirtti. Birlik ve beraberlik içinde omuz omuza mücadele eden Mehmetçiklerin, "Çanakkale Geçilmez" nidasıyla tarihin akışını değiştirdiğine, yeni bir yön tayin ettiğini vurgulayan Şahin, Çanakkale Deniz Zaferi'nin, tarihten silinmek istenen milletin küllerinden yeniden doğuşuna vesile olduğunu belirtti. 103 yıl önce Çanakkale'de düşmana geçit vermeyen kahraman Türk ordusunun 15 Temmuz 2016'da ve ülkesini işgale yeltenen terör örgütlerine fırsat vermemek için Suriye'nin Afrin kentinde amansız bir mücadele verdiğini dile getiren Şahin, bu milletin destanlar yazmaya devam edeceğini kaydetti. Şahin, mesajında "20. yüzyıl başlarında, Çanakkale'de bu milletin yedi düvele dünyanın en güçlü devletlerine karşı verdiği destansı, bağımsızlık ve hürriyet mücadelesi, dünya tarihinin yeniden yazılmasına sebep olmuştur.Çanakkale, bastığımız yerlerin topraktan öte, binlerce insanın cesaretiyle, gücüyle ve azmiyle nasıl 'vatan' toprağına dönüştüğünü bizlere anlatan destansı bir zaferdir. 103 yıl önce bu topraklarda tarih yazan ecdadımızı ve bu vatan için canını feda etmiş tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP