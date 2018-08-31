Başkan Şahin: "Çocuklar Gülerse Şehir Güler"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Çocuklar gülerse şehir güler anlayışıyla çocuklarımıza yapılan her yatırımda varız" dedi.

Samsun Valiliği himayesinde, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü ortaklığıyla yürütülen "Geleceğe Kulaç Atıyoruz Projesi" öğrencileri ve yüzme antrenörleri Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin'i ziyaret etti.

Öğrencileri makamında ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Şahin, "Çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan uzak durması için sportif, kültürel ve sanatsal etkinliklere büyük önem veriyor. Bu konuda yatırımlarımızda her zaman çocuklarımızı ön planda tutuyoruz. Cumhurbaşkanımızın bize verdiği görevle, Samsun'da hizmet etmeye başladığımızda ilk söylediğimiz şuydu, 'Çocuk gülerse şehir güler' sloganıyla mesaimizin büyük çoğunluğunu yavrularımıza ayırmıştık. Daha sonra, 'Gençlik varsa gelecek var' dedik, gençliğe hizmet yaptık. 'Kadınlar mutlu ise şehir mutludur' dedik kadınlarımızı mutlu ettik. Böylece şehirde huzur havası oluştu. İnşallah bunu hep beraber sürdüreceğiz" diye konuştu.

"Geleceğe Kulaç Atıyoruz Projesi devam edecek"

"Geleceğe Kulaç Atıyoruz Projesi"ni de çok önemsediklerini belirten Başkan Şahin, "İstiyoruz ki bilgisayar ve tablet başında saatlerini geçiren gençlerimiz, çocuklarımız spora ve sosyal hayata dahil edebilmek. Çünkü spor çocuklarımız ve gençlerimiz için hem eğlenceli, hem de yeteneklerini gösterebilecekleri bir alan. O bakımdan 'Geleceğe Kulaç Atıyoruz Projesi'ni çok önemsiyoruz ve bu yıl da devam etmesi için Büyükşehir Belediyesi olarak gereken ne ise yapacağız" ifadelerini kullandı. Ziyaret hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sonra erdi. - SAMSUN