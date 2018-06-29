Başkan Şahin, Çiftlik Caddesi Esnafını Dinledi

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Çiftlik Caddesi'ni Koruma ve Güzelleştirme Derneği üyeleriyle bir araya geldiği kahvaltıda caddede bulunan esnafları dinledi.

"Sorunları istişare ile çözeceğiz"

Çiftlik Caddesi üzerinde dükkanı bulunan vatandaşların sorunlarını dinleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, yapılması gereken çalışmalarda asla geride durmayacaklarını belirterek, "Biz göreve geldiğimiz günden bu yana en çok ortak akıl vurgusu yapıyoruz. Ortada bir sorun varsa, bunun çözümü için istişarelerde bulanacağız, ortak bir karara varacağız ve uygulayacağız. Çiftlik Caddesi Samsun'un marka caddelerinden. İstanbul'da İstiklal Caddesi ne ise Samsun'da da Çiftlik Caddesi odur. Hatta adı da aynı ama vatandaşımızın dilinde Çiftlik Caddesi olarak kalmış. Samsun Büyükşehir Belediyemiz buranın trafiğe kapatılması sürecinde ciddi alt yapı çalışmaları yaptı. Şimdi göze çarpan bir takım sorunlar var. Özellikle talepte bulunduğunuz güvenlik sorunları için yetkililerle en kısa zamanda görüşerek bu işe çözüm bulmaya çalışacağız" dedi.

Sevgi Kafe'de gerçekleşen toplantıya Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Öncel, Genel Sekreter Yardımcısı Fikret Vatansever, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Soğuk, Çiftlik Caddesini Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Cihat Karahan ve dernek üyeleri katıldı. - SAMSUN