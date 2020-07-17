Başkan Şahin, CHP İl Belediye Başkanları toplantısına katıldı
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Başkan Şahin, CHP İl Belediye Başkanları toplantısına katıldı

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

Başkan Şahin, CHP İl Belediye Başkanları toplantısına katıldı
17.07.2020 18:12 | Son Güncelleme: 17.07.2020 18:18

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Ankara'da düzenlenen CHP İl Belediye Başkanları toplantısına katıldı. Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un da katıldığı toplantı sonrası bir değerlendirme yapan Başkan Şahin, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Seyit Torun'un başkanlığında düzenlenen toplantıda il belediye başkanları olarak bir araya geldik. Şehirlerimize kazandırılması planlanan çalışma ve projeler hakkında Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'na bilgiler verdik. Oldukça verimli geçen toplantıda şehirlerin her alanda gelişmesi için bilgi ve tecrübe paylaşımı yapıldı" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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