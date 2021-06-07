Başkan Şahin, "Çevreye duyarlılıkta örnek alınacak belediyeyiz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Şahin, "Çevreye duyarlılıkta örnek alınacak belediyeyiz"

Başkan Şahin, 'Çevreye duyarlılıkta örnek alınacak belediyeyiz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, çevreye duyarlılıkta örnek alınacak belediye olduklarını söyledi.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, çevreye duyarlılıkta örnek alınacak belediye olduklarını söyledi.

Başkan Şahin, Osmaneli Belediyesinin çevre yatırımları ve faaliyetleri ile ilgili açıklama yaptı. Çevrenin korunması, çevreyle ilgili sorunlara uluslararası toplumun dikkatinin çekilmesi ve çevre politikası ile hukukunun geliştirilmesi gibi çalışmaların vurgulanması açısından önemli olduğunu anlatan Başkan Şahin, sözlerine şöyle devam etti;

"Doğaya olan sorumluluklarımızı bir kez daha hatırlatmak için fırsat oluyor. Osmaneli Belediyesinin çevreye duyarlı ve bu konuda sürekli yatırım yapan belediyedir. Bilecik ilinin ilk arıtma tesisi, kanalizasyon alt yapısını 2015-2016 yıllarında devreye aldık. Tüm çöplerimizi ortağı ve iştirakçisi olduğumuz Bilecik Belediyeler Birliği tesislerine göndererek bertaraf edilmesini ve ekonomiye katkı sağlar hale getirilmesini temin ediyoruz. Bu yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın onayı ile eski çöp sahasının rehabilitasyon projesini başlattık. Bu proje ile eski çöp alanını ağaçlandırarak büyük bir piknik alanına ve parka dönüştürüyoruz. Yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın onayı ile sıfır atık tesisimizi inşa ediyoruz. Öncelikle dört mahallemize kurmakta olduğumuz sıfır atık için toplama merkezlerimizle Cumhurbaşkanlığımızın uygulamaya aldığı projeye destek vereceğiz. 500 bin adet ağaç ve 500 bin metrekare park projemizle büyükşehirler ölçeğinde parklara, spor alanlarına sahip oluyoruz. Yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın onayı ile 120 bin metrekare millet bahçesi projemizi başlattık. Osmaneli Belediyesi Çevre yatırımları ve projelerinde de örnek belediyedir. Projelerimize destekleri için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ve tüm emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi. - BİLECİK

Başkan Şahin, 'Çevreye duyarlılıkta örnek alınacak belediyeyiz'
Başkan Şahin, 'Çevreye duyarlılıkta örnek alınacak belediyeyiz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Muharrem İnce Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Cem Yılmaz Şevval Sam Demet Akalın Kenan Doğulu
Spor Ali Koç Enes Ünal Ergin Ataman Yiğit Şardan Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Şahin, "Çevreye duyarlılıkta örnek alınacak belediyeyiz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 19:02:08. #1.14#

title