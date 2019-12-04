Başkan Şahin çalışma ziyareti kapsamında Brüksel'e gitti

04.12.2019 10:51 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:56

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen program kapsamında belediyelerin uluslararası ilişki ve işbirliklerini desteklemek, uluslararası ağlara erişimini kolaylaştırmak amacıyla Brüksel'de düzenlenen toplantıya katıldı.



Bilecik'in her alanda gelişmesi amacıyla birçok platformda düzenlenen çalışmaları takip eden Başkan Şahin, gerçekleştirilen programda Türkiye ve Avrupa'daki belediye başkanları ile bir araya geldi. Ziyareti hakkında kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Şahin, "Türkiye Belediyeler Birliği organizasyonunda düzenlenen program kapsamında Brüksel'deyiz. Türkiye Belediyeler Birliği Delegasyonu Avrupa Birliği toplantıları kapsamında 02-05 Aralık tarihlerinde Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği Komisyonu, Avrupa Bölgeler Komitesi ve Belçika Yerel Yönetim ziyaretleri yer alıyor. Belediye başkanı seviyesinde katılımın olduğu programda Avrupa Birliği kurumlarının temsilcileri ve belediye başkanları arasında tecrübe paylaşımı ve şehirler için yapılabilecek çalışmaları değerlendireceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA