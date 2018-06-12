Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Bağımsız ve özgür yaşamayı en çok hak etmiş bir millet olduğumuza gönülden inanıyorum. Çünkü bunun bedelini ödemiş bir toplumuz" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın da iştirak ettiği, Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezinde şehit ve gazi ailelerinin katılımıyla düzenlenen iftar yemeğine katıldı. Başkan Şahin burada yaptığı konuşmada, özellikle şehit ve gazi aileleri ile bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Bu nedenle bizim için müstesna bir iftar programı oldu. Özellikle Sağlık Bakanımızın da aramızda olması bizi gururlandırdı. Bir söz vardır 'Uzayan Kol Sizden Olsun' derler. Samsun'dan bir bakanımızın olması gerçekten Samsunumuza büyük değerler katıyor" dedi.

"Bu ülke kolay kazanılmadı"

Malazgirt'e adım atıldıktan bugüne kadar bu vatan için milyonlarla ifade edilen şehitler verildiğini dile getiren Başkan Şahin, "Bu ülke kolay kazanılmadı. Selçuklu'da, Osmanlı'da kaç defa haçlılarla ne mücadeleler olmuş. Son dönemlerde Çanakkale'de, Dumlupınar'da Sakarya'da, Büyük Taarruzda Anadolu'nun savunmasında çok şehit vermiş bir toplumuz. Millet olarak onun için de bağımsız ve özgür yaşamayı en çok hak etmiş bir millet olduğumuza gönülden inanıyorum. Çünkü bunun bedelini ödemiş bir toplumuz. Son dönemlerde içimizdeki ve dışımızdaki merkezlerin organizesi ile 34 yıldır üretmiş oldukları terörle mücadeleye de çok şehitler verdik. Ama şunu da iyi anlamak lazım: 'Sahipsiz vatanın batması haktır, sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır' diyor şair. İşte eğer uğrunda şehit olacak nesilleri yoksa bir toplumun, o toplumun yaşama hakkı yoktur. İşte bu ülkenin mukaddesleri olan ve canlarını bu ülke için feda eden bütün şehitlerimizi minnetle, şükranla anıyorum. Onların manevi huzuru önünde saygıyla eğiliyorum" diye konuştu.

"Şehit aileleri ve gazilerimizin her zaman yanında olacağız"

Bütün şehit aileleri ile her zaman bir arada olduklarını kaydeden Başkan Şahin sözlerini şu şekilde bitirdi:

"Her zaman da yanlarında olacağız. Gazilerimize de sağlıklı ve hayırlı ömürler diliyorum. Hastanelerde de birçok yarlı gazimiz var. Onlara da acil şifalar diliyorum. Kısacası bu memleket çok kolay kazanılmadı. Biz yaşlısı genci vatan söz konusu olduğunda hep beraber ölümü göze alırız. Nihayetinde 15 Temmuz'da görüldü işte. Sayın Cumhurbaşkanımızın sokaklara çıkma açıklamasından sonra. Yüce Türk milletinin en büyük özelliği, liderine güvendiğinde onun uğrunda ölmesini de biliyor ve 250 şehit vererek topa, tüfeğe karşı göğsünü siper ederek, tankların altına yatarak direnmiştir bu toplum. O bakımdan böyle bir millete böyle bir topluma mensup olmaktan da ben sonsuz gurur duyuyorum." - SAMSUN