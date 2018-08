Başkan Şahin: "Biz Samsun Kazanacak Diyoruz"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Biz sahadayız. Halkımızın içindeyiz. Samsunumuz ve hemşehrilerimizin kazanması için çalışıyoruz. Bunun için sevgiyle birlikte yürüyeceğiz dedik. Samsun birlik ve beraberliğin şehridir. Bu yolda ilerleyeceğiz" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin ilçeleri ziyaret etmeye ve ilçelerdeki çalışmaları incelemeye devam ediyor.

Vezirköprü, Bafra, Terme ilçelerinde çeşitli etkinliklere katılan Başkan Şahin, Büyükşehir Belediyesinin yaptığı çalışmalarda incelemelerde bulundu. Toplantılara katılarak toplumun değişik kesimleriyle bir ve beraber oldu. Her zaman sahada olduklarını dile getiren Şahin, "Halkımızın içindeyiz. Yol yapımında çalışan işçilerimizle, tarlada çalışan üreticilerimizle, spor camiamızla, memurlarımız, esnaflarımız, iş adamlarımız, gençlerimiz, çocuklarımızla kısacası toplumumuzun her kesimiyle birlikteyiz. Samsunumuzun ve hemşehrilerimizin kazanması için çalışıyoruz. Bunun için sevgiyle birlikte yürüyeceğiz dedik. Samsun birlik ve beraberliğin şehridir. Samsunumuz dostluğun ve sevginin şehridir. Bu yolda ilerleyeceğiz. Biz Koltuklarımıza ve şahsi ikballerimize bağlı bir anlayışın değil, Samsunumuza bağlı, halkımıza bağlı bir anlayışın sahibiyiz. Bu anlayışla yürüyeceğiz. Samsunumuzda güzel hizmetler yapılmış. Biz bunları daha ileriye taşıyacağız. Samsunumuzun bugünü güzel geleceği ise daha güzel olacaktır. Samsunumuzun her türlü problemini biliyoruz. Çözüm projelerimizi hazırlıyoruz. Samsunumuzu Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği hedef olan 2023 yılına hazırlamaya devam edeceğiz. Bunun için birlik ve beraberlik içinde olacağız. Ortak akıl ve bilimi esas alacağız. Siyasi irademizin her kademesi, sivil toplum kuruluşlarımız, muhtarlarımız, basınımız, iş adamlarımız, esnaflarımız, engelli kardeşlerimiz, üniversitemiz genç, yaşlı, bay, bayan kısacası toplumumuzun tüm kesimleriyle uyum, koordine ve işbirliği içinde olmaya devam edeceğiz. Biz birlikte Samsun'uz diyeceğiz. Biz birlikte güçlüyüz. Birlikte başaracağız ve birlikte başardık diyeceğiz. Çünkü bu anlayış Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın anlayışıdır" diye konuştu. - SAMSUN