Başkan Şahin: "Birlikten Kuvvet Doğar"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin ilçe ziyaretlerine Kavak, Ladik, Havza ve Vezirköprü ilçeleri ile devam etti.

Daha önce başlayan, devam eden ve bitirilen hizmetleri yerinde görmek, ilçe teşkilatları ve Büyükşehir belediyesi yetkililerinden bilgi almak ve vatandaşlarla bir araya gelmek için ziyaretlerine devam eden Başkan Şahin, gittiği yerlerde halkın büyük ilgisi ve sevgisiyle karşılandı.

"Beraber olursak her güçlüğün altından kalkarız"

Başkan Şahin ziyaretleri sırasında yaptığı konuşmalarda birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, "Belediye başkanları, ilçe başkanları, meclis üyeleri ve halkımızla bir ve beraber olduğumuzu herkese göstermemiz lazım. Çünkü birlikten kuvvet doğar. Beraber olduğumuz takdirde her güçlüğün altından kalkacağımıza inanıyorum. Vatandaşımıza daha fazla hizmet etmek istiyorsak birlikte hareket etmemizden başka çare yok. Eskiden günü kurtarma adına yapılan işler Büyükşehir Belediyesinin hizmet anlayışı ile evladiyelik oldu. Evladiyelik hizmetlere milletimiz Büyükşehir Belediyesi ile ulaştı. Bu hizmet yarışını bıkmadan, usanmadan, hiçbir mazerete sığınmadan tüm gücümüz ve varlığımızla sürdüreceğiz. Kırsal kalkınma için verdiğimiz mücadele, yolların yapımı, SASKİ Genel Müdürlüğümüz aracılığı ile devam eden altyapı ve su yatırımlarımız, ilçelerimizin sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamına dönük çalışmalarımız kesintisiz olarak halkımızın da desteği ile devam edecektir" diye konuştu.

Büyükşehir hizmetleri kalıcı oldu

Başkan Şahin, Özel İdare ve Köy Hizmetleri döneminde maalesef günü kurtarma adına çalışmaların yapıldığını ifade ederek, "Kalıcı işler yapılmamış. Tüm bunlar da Bütünşehir Yasası ile beraber ayyuka çıktı. Ama görüyorsunuz 2014 yılından beri Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı tüm hizmetler kalıcı oldu. Yusuf Başkanımızdan aldığımız bu hizmet bayrağını ve yarışını biz de tüm hızıyla sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

"Birçok önemli projeye imza attık"

AK Parti Kavak İlçe Başkanı Osman Atlı'nın da katıldığı Kavak ilçe ziyaretinde Başkan Zihni Şahin'i yeni görevinden dolayı kutlayan Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, dört yıllık görev dönemi içinde yapılan hizmetler ile ihtiyaçları doğrultusunda bir sunum yaptı. Sarıcaoğlu, "Büyükşehir Belediyemizin destekleri ile bugüne kadar birçok önemli projeye imza attık. Halkımızın refahı ve mutluluğu için çalışmalarımız bundan sonra da hızla devam edecektir" dedi.

Başkan Şahin'e ziyaretleri sırasında AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Turan Çakır, AK Parti Meclis Grup Başkan Vekili Nihat Soğuk ile Büyükşehir Belediyesi üst düzey bürokratları da eşlik etti. - SAMSUN